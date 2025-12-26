Marcel calienta la ‘final’ de invierno contra el Barça con un mensaje para Juanjo Angosto
El capitán de ElPozo analiza el duelo por el liderato ante el FC Barcelona y el homenaje al histórico portero en un Palacio que se vestirá de gala
El capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, Marcel, ha analizado el duelo que les enfrentará al FC Barcelona en el Palacio de los Deportes, un choque decisivo para coronar al campeón de invierno en la última jornada de la primera vuelta. El jugador se ha mostrado "muy ilusionado" ante un partido que prevé memorable: "Son de ese partido que que te acordarás, que contarás a tu hijo, a tu nieto". Además, ha expresado su deseo de que el gran ambiente en la grada sea "el primer partido así de la temporada, de lo mucho que vamos a tener aquí".
Homenaje a una leyenda
El partido también servirá como despedida oficial para Juanjo Angosto, cuya camiseta con el número 12 será retirada. Marcel ha calificado el homenaje como algo que se merecía desde hace tiempo. "Es un tío que se lo merece, es un gran tipo", ha afirmado, añadiendo que no podría haber un escenario mejor: "Un partido más bonito que ese, imposible". El capitán cree que gran parte de la movilización de la afición "va un poco por Juanjo también, más allá de lo que estamos haciendo".
Campeón de invierno, un reto simbólico
Pese a la expectación, Marcel ha puesto en perspectiva el valor de este título honorífico. "Sinceramente, ya hemos sido campeón de invierno y al final no sirvió de nada, seguimos buscando un título", ha reconocido. No obstante, lo considera "un reto importante ahora mismo" y un reflejo del buen trabajo del equipo para "ir mejorando día a día".
Sobre el rival, ha elogiado al conjunto azulgrana, destacando que si están a solo tres puntos es porque también "está haciendo las cosas muy bien". El encuentro supondrá el reencuentro con el técnico rival, Javi Rodríguez, de quien guarda un gran recuerdo: "Para mí ha sido un privilegio trabajar con él, el subidón que he tenido en la temporada empezó con él y así le doy las gracias siempre, porque he mejorado como jugador". A pesar del aprecio, ha sentenciado: "Ojalá que la victoria se quede aquí con nosotros".
