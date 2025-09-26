COPE
Joseba Etxeberría confía en un Real Murcia más sólido atrás para generar más peligro ante el Algeciras

El técnico del conjunto grana analiza el partido del próximo domingo en el Nuevo Mirador en el que espera que su equipo aproveche sus opciones de gol y vuelva al camino del triunfo

V.C.G.

Joseba Etxeberría, entrenador del Real Murcia

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

