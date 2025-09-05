COPE
Podcasts
Deportes COPE en Murcia
Deportes COPE en Murcia

Josan González: "Estamos preparados para arrancar con humildad y respetando a todos los rivales"

El técnico charcutero analiza el partido de este sábado, a las 20'00, en el Palacio de los Deportes contra Córdoba. Señala que "las sensaciones han sido muy buenas, ahora toca reflejarlas en la competición"

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS
00:00
Descargar
V.C.G.

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 5 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking