Josan González: "Espero que mantengamos la línea de solidez y sacrificio que tuvimos en Alzira"

El técnico de ElPozo Murcia Costa Cálida analiza el partido de esta tarde frente a Noia en el Palacio de los Deportes en el que seguirá siendo baja César Velasco

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia FS
V.C.G.

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

