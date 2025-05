Jorge Yriarte: "Conseguir un ascenso con el Real Murcia es algo histórico"

Murcia - Publicado el 14 may 2025, 14:07

El Real Murcia ha vuelto a ejercitarse este miércoles en las instalaciones del Enrique Roca Murcia para preparar el partido del próximo sábado frente al Atlético Sanluqueño. Para este compromiso Fran Fernández recupera a Isi Gómez, tras cumplir partido de sanción, mientras pierde, por acumulación de amonestaciones a Loren Burón, que fue titular el pasado fin de semana contra el Antequera. El mediocentro Jorge Yriarte ha comparecido antes de la sesión de trabajo para analizar la situación del equipo tras perder las opciones de ascenso directo.

El jugador venezolano comenzó hablando sobre el objetivo que tiene ahora el equipo, que es asegurar el segundo puesto: “sabemos que el playoff ya es una realidad y ahora queremos la segunda plaza; los equipos a los que nos enfrentamos se juegan cosas importantes, pero nosotros también nos jugamos mucho porque esa segunda plaza se convirtió en el objetivo principal; es importante pensar así, enfocarnos en ello y tenemos dos semanas para preparar el playoff”.

Preguntado acerca de cómo ha digerido el equipo la noticia de que ya no puede ser primero: “la ilusión se mantiene y no se ha perdido en ningún momento; este equipo y estos jugadores hemos tenido la ilusión de venir aquí desde el principio porque el objetivo siempre ha sido ascender; la primera plaza siempre ha sido ilusionante, pero la buena noticia de saber ya que jugamos el playoff es que tenemos dos semanas para prepararlo a diferencia de otros equipos que aún no lo saben; el poder enfocarnos desde dos semanas antes en el playoff yo lo veo positivo para que no nos pille por sorpresa”.

Yriarte también fue preguntado por su rendimiento a nivel personal tras volver al once ante el Antequera: “en los últimos partidos cada vez me he notado mejor; había tenido muchas pausas por distintas situaciones, pero que tus compañeros estén rindiendo a buen nivel eso también ayuda a uno mismo; el otro día el equipo estuvo cerca de la victoria y nuestras sensaciones a nivel personal es que el equipo está dando buenas sensaciones y eso de cara al tramo final es clave para el playoff”.

AScender con el real murcia

Jorge Yriarte ya sabe lo que es ascender a Segunda con el Amorebieta y fue preguntado por si le gustaría repetir con el Murcia: “claro, a todos nos hace ilusión conseguir otro ascenso; ascender con el Murcia tiene que ser algo diferente y yo creo que va a ser algo histórico porque es para lo que todos vinimos aquí; sabemos que la afición ha luchado mucho durante mucho tiempo y que no han sido años fáciles; luchar por este objetivo hace mucha ilusión y da igual si hay 10 partidos más y en lo personal creo que estamos preparados para lograrlo”.

Sobre si el arbitraje ha podido perjudicar al equipo en las últimas jornadas: “los árbitros a veces están acertados y a veces no; es verdad que últimamente nos hemos ido con la sensación de que no nos han favorecido, pero así es el fútbol; ahora mismo no estamos enfocados en el tema del arbitraje porque ya hemos aprendido de los errores y es importante de cara a lo que viene”.

Yriarte está afrontando su primera temporada como grana y fue preguntado por si esperaba que un club como el Murcia fuese así: “la experiencia para mí ha sido bastante nutritiva, en lo personal he crecido mucho en todos los aspectos; hay cosas que te sorprenden como la afición, la obligación de ganar siempre, pero es bonito porque te hace crecer como jugador porque en otros clubes no lo tienes; es cuestión de enfocarlo desde el lado positivo, sabíamos todos que no iba a ser fácil conseguir el objetivo solo por ser el Murcia y eso para un jugador es importante”.

@realmurciacfsad El Real Murcia prepara el partido frente al Sanluqueño

Jorge Yriarte finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre qué le falta al equipo para encontrar el punto entre jugar bien y ganar: “llevamos 3 partidos sin perder y en casa nos hemos hecho más fuertes también; es una cuestión de sensaciones, hay equipos que consiguieron esa estabilidad hace 10 jornadas y nosotros tenemos esa ilusión de que la vamos a terminar consiguiendo al final de la temporada; cuando consigamos el objetivo yo creo que todo esto quedará atrás y de que íbamos por el camino correcto; a veces parece que no, pero nosotros creemos que sí y necesitamos que la gente también lo crea para seguir dándolo todo”.