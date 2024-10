Fran Fernández: "Ha sido nuestro partido más completo en casa"

El técnico grana, Fran Fernández, comenzó la rueda de prensa post-partido realizando una valoración general del encuentro: “Estoy muy contento con la imagen dada, para mí ha sido el partido más completo que hemos jugado hasta ahora en casa. Ha habido una buena sintonía y hoy se ha visto el equipo que queremos ver, vamos encaminados a lo que queremos del equipo. Hemos tenido muchas situaciones de gol, pero nos ha faltado concretar”.

Asimismo, el almeriense se mostró contento con la imagen dada: “Me ha gustado mucho el equipo, no soy resultadista y hoy ha sido de los partidos que más me ha gustado, hemos sido más completos. El equipo ha sido capaz de mantener un ritmo alto, creo que hemos merecido más. Ha hecho un esfuerzo tremendo y en la segunda mitad apenas nos han llegado. Quiero que el equipo tenga esa valentía con y sin balón. En esta categoría hay que ser completos en todos los aspectos del juego”.

Elogios a toral

Sobre Toral, Fran Fernández destacó su papel hoy: “Ha sido super atrevido y valiento, siendo el mismo. Cuando vaya cogiendo experiencia, irá sumando más momentos de alta intensidad y esfuerzos más largos, irá mejorando. Nos ha ayudado en todos los aspectos hoy”.

Otro de los jugadores por los que se ha preguntado al míster ha sido Moha: “Ha realizado un partido muy completo como viene siendo habitual con y sin balón, al igual que el resto de los compañeros. Somos un equipo que no puedas destacar individualmente”.

La cruz de las lesiones

Jorge Yriarte ha sido baja y sobre esto ha hablado el entrenador: “Yriarte tuvo un golpe la semana pasada y todavía no se ha recuperado, esperemos que lo haga en los próximos días. Pero es verdad que tiene algo más de lo que esperábamos”.

Larrea parece que se une a la enfermería grana: “Larrea lleva 4 semanas haciendo un esfuerzo tremendo, entrenando con dolor. Tiene unas molestias en el tobillo y hoy le han dado un golpe en ese tobillo. Esperemos que se recupere, porque no estamos teniendo suerte, tenemos demasiadas bajas”.

Por último, se deshizo en elogios por la afición: “Me quito el sombrero, nos han llevado en volandas en la segunda mitad. Si el equipo da, la afición estará con nosotros. Por eso nos preocupamos de lo nosotros podemos hacer. El aficionado saldrá como nosotros, con ese sabor de “nos ha faltado poco para ganar”, pero a la vez orgulloso de que se han dejado todo para ganar. Creo que este es el camino”.