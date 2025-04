Fran Fernández: "Llegar a este tipo de partidos nos transmite ilusión y confianza"

El Real Murcia afronta este sábado, a partir de las ocho de la tarde, la primera final para lograr el ascenso directo a la Segunda División. Fran Fernández, entrenador grana, ha comparecido este viernes para analizar el compromiso del que señala que "es el más importante de la temporada, porque es el siguiente, pero la liga no se acaba aquí"

El almeriense comenzó hablando sobre el partido y una posible sobrexcitación de los jugadores: “no me preocupa, además es un partido para tener personalidad y carácter y veo al equipo en ello. Llegar a este tipo de partidos solo nos transmite ilusión y confianza en el trabajo que se ha estado haciendo durante toda la temporada y que se va a seguir realizando. Es el partido más importante porque es el siguiente y confiamos en hacerlo lo mejor posible”.

Acerca de cómo saldrá el equipo al campo: “como lo están haciendo últimamente, enchufados, más ilusión y motivación que ellos no tiene nadie ahora mismo pero que estén concentrados, que este tipo de partidos y de agentes externos no nos saquen del plan de partido o de nuestra concentración. Va a ser un partido largo e igualado donde los detalles van a marcar, no va a ser tan importante el equipo que tenga más balón como en la ida, sino el equipo que sepa aprovechar los fallos del rival y estar acertado y, sobre todo, no confundirnos con lo que has dicho, no estar sobrexcitados, estar como estamos siempre. Llevar el partido de forma natural, la afición ha dado un paso adelante, están con nosotros todo el año, somos unos privilegiados de poder estar aquí y realizar nuestro trabajo aquí”.

Sobre las bajas para el próximo partido: “Estaban de baja, por la sanción, y Juan Carlos recuperándose poco a poco, esperemos que hoy haga un buen entreno pero juegue quien juegue estamos preparados, se está demostrando toda la semana que futbolistas que no cuentan con muchos minutos porque no todos pueden jugar, solo nos dejan poner a 11 y luego, 5 cambios; están demostrando que están muchos en su mejor momento de la temporada, hemos llegado bien física y mentalmente y tenemos muchísima ilusión puesta en el partido de mañana”.

También habló el técnico grana sobre la importancia del partido: “estamos viendo todas las semanas lo que pasa, el partido de mañana es importante, no voy a negarlo, pero no va a ser definitivo, quedan muchos puntos en juego. Nosotros ahora mismo solo pensamos en Ceuta, Ceuta y Ceuta, porque es el partido de mañana”.