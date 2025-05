Fran Fernández: "Estoy convencido de que vamos a ganar los partidos que nos quedan"

Murcia - Publicado el 05 may 2025, 11:27 - Actualizado 05 may 2025, 11:30

Fran Fernández, tras el partido de este domingo frente al Intercity en el Rico Pérez, ha reconocido que "tenemos que mejorar, pero al mismo tiempo estoy convencido de que vamos a ganar los tres partidos que nos quedan hasta el final. A todos nos está costando mucho ganar".

El técnico almeriense comenzó realizando una valoración general del partido: “ha sido un partido muy difícil de competirlo; si valoro la actuación de mi equipo le tengo que dar un 10 en esfuerzo; creo que no hemos salido como a mí me gustaría y no hemos estado bien los primeros minutos; cuando el equipo ha empezado a estar más junto y ganar más duelos se ha sentido más cómodo y hemos empezado a correr; en la segunda parte el partido ha sido más parejo hasta que hemos marcado y después hemos dado un paso atrás”.

Preguntado acerca de por qué el equipo ha dado un paso atrás tras el gol: “No me gusta dar el paso atrás después del gol, pero había que guardar lo que tenemos. En ese tramo de partido, el rival ha acumulado gente arriba y nos ha puesto las cosas difíciles”.

Sobre el mal inicio de partido y si se ha podido parecer al partido ante el Villarreal B: “el inicio de partido de este choque y el de la semana pasada no tienen nada que ver; la semana pasada salimos mejor y hoy si nos ha faltado salir más activados y con más energía; ya dijimos en la previa que el Intercity es un equipo con buenos futbolistas y compiten bien”.

El míster también habló sobre la importancia de ganar los partidos pese a no realizar un buen juego: “Hay que ganar los partidos como sea y está claro que tenemos que mejorar; hoy hacía mucha temperatura y el campo estaba seco, pero eso no es excusa; vamos a llegar con todo hasta el final, el equipo se deja todo lo que tiene y seguro que para el próximo partido mejoraremos”.

Fran Fernández también habló sobre el mensaje que le transmite a los jugadores en estos momentos: “me aposté una comida con los jugadores a que tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan para depender de nosotros y estar lo más arriba posible; sé que no es fácil enfocarse en nosotros mismos porque los rivales también juegan, pero solo nos tenemos que mirar a nosotros mismos”.