Emmanuel Cate, sobre la Copa del Rey: "Tendremos opciones contra cualquier equipo"

Emmanuel Cate, pívot del UCAM Murcia CB, ha analizado el sorteo de la Copa del Rey sin mostrar preferencia por ningún rival: "Jugaremos contra quien nos tocará. Yo no tengo un preferido". El jugador rumano ha hecho un balance positivo de la primera vuelta, asegurando que el equipo lo ha dado todo y que, pese a la última derrota, "no nos podemos arrepentir de nada".

De cara al próximo partido de Liga Endesa, este domingo contra el FC Barcelona, Cate ha advertido de su gran momento de forma. "El Barça no tiene nada que ver con el que empezó la temporada", ha afirmado, aunque confía en el "punto extra" que les dará jugar en casa "con nuestra gente".

Concentración y ambición

El pívot cree firmemente en el potencial del grupo y señala el camino a seguir. "Si nosotros hacemos nuestro juego y estamos concentrados desde el principio hasta el último minuto, tendremos opciones contra cualquier equipo hoy en día", ha declarado, insistiendo en que todo "dependerá de nosotros" y de ser fieles a su "ambición e identidad".

Para ello, considera fundamental centrarse "en las cosas que dependen de nosotros mismos", como la concentración, la lucha y el cuidar el balón, ya que "son esos pequeños detalles que hacen la pequeña diferencia".

La lección del pasado y la afición

Cate, uno de los pocos de la plantilla con experiencia previa en la Copa, ha recordado la semifinal de Granada y la posterior caída del equipo en la segunda vuelta. Para evitar que la historia se repita, lanza una advertencia clara para la segunda mitad de la temporada: "No nos podemos relajar en ningún momento".

"El equipo tiene que entender que nadie nos va a regalar nada, todos van a luchar a ganarlo todo", ha sentenciado. La receta para mantener el nivel es "remar, pelear cada balón y hablar entre nosotros" para adaptarse a lo que pida el rival y la competición.

Por otro lado, ha calificado de "increíble" el masivo desplazamiento de 3.000 aficionados que se espera en Valencia para la Copa. Ha explicado al resto del vestuario que el torneo "es más que un partido de baloncesto, es todo el evento que rodea" y se ha mostrado con ganas de jugar en el nuevo pabellón.