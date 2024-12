Dani Martínez: "Mañana me juego la vida, si no ganamos pongo mi cargo a disposición del club"·

ElPozo Murcia Costa Cálida FS afronta el último partido de 2024 a domicilio ante Wanapix AD Sala 10 Zaragoza con el único objetivo de ganar sí o sí. Después de los últimos cuatro partidos en los que ElPozo no ha ganado, el conjunto de Dani Martínez se han conjurado para a cortar la racha y terminar el 2024 con un buen triunfo liguero. El técnico charcutero se ha mostrado muy contudente en la previa del partido, señalando que "mañana me juego la vida, si no ganamos en Zaragoza, junto con Vinicius, pondré mi cargo a disposición del club". En otro instante de la previa ha insistido que "estamos haciendo las cosas bien en cada entrenamiento y en los partidos, cuando encajamos un gol nos venimos abajo. Ha llegado el momento de cambiar la historia de este club".

ElPozo tras esos últimos resultados ahora es sexto en la clasificación con 20 puntos tras seis victorias, dos empates y tres derrota. Los murcianos quieren volver a ganar para volver a estar en lo más alto de la tabla pero también para coger buenas sensaciones y empezar el 2025 y enero con un chute de energía. Enero será sin duda uno de los meses importantes de la temporada; el sábado 4 de enero reciben a Jimbee en el Palacio, visitan a Osasuna, disputan el primer título con la Supercopa de España y cierran la primera vuelta ante Movistar Inter en el Palacio- 25 de enero-.

Enfrente Zaragoza que es penúltimo con cuatro puntos tras una victoria, un empate y nueve derrotas. En su casa consiguieron la única victoria por cuatro derrotas.

Para este encuentro el técnico Dani Martínez volverá a tener a todos sus discípulos disponibles en la convocatoria y viaja con los 12 del primer equipo.