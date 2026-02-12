Cristo Romero pide calma en el Real Murcia y avisa al Alcorcón: "Tenemos nuestras armas"

El lateral izquierdo del Real Murcia, Cristo Romero, ha analizado la actualidad del equipo grana, marcada por el aplazamiento del partido contra el Marbella. El futbolista ha señalado que la situación "no dependía de nosotros" y que ha sido "una semana más para preparar el partido y conseguir los tres puntos del domingo".

Los fichajes suben el nivel

Romero ha destacado la buena adaptación de las nuevas incorporaciones, como Juanto y Jon. "Los veo bastante bien, son todos bastante apañados y creo que van a subir el nivel de la plantilla", ha asegurado el defensor grana. Un salto de calidad que, según el jugador, ya se empieza a notar en los entrenamientos.

Calma ante la mala racha

Sobre la racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, el defensor ha transmitido un mensaje de tranquilidad y ha hecho un llamamiento a la calma. "Son rachas, tenemos que vivirlo desde la calma y el trabajo, seguir mejorando", ha afirmado.

El vestuario, según Cristo, no mira la clasificación y se enfoca en el presente más inmediato. "Este domingo vamos con ganas de ir a por los tres puntos", ha declarado el futbolista, dejando claro que el equipo está centrado en "dar el máximo para acercarnos al objetivo".

Un rival exigente

En cuanto al próximo rival, el Alcorcón, espera un duelo muy disputado. "Será un partido competido, tienen buen equipo, pero en esta categoría todos los rivales compiten". A pesar de la dificultad, ha añadido: "Nosotros tenemos nuestras armas y vamos a intentar aprovecharlas".

Finalmente, ante la coincidencia de horarios con otros partidos y los desplazamientos de la afición, el jugador ha sido tajante. "Es algo que no depende de nosotros. Nosotros estamos aquí para ganar cada partido y centrarnos únicamente en eso", ha concluido.