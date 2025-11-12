Álvaro Bustos impulsa al Real Murcia con una chilena para la historia

El Real Murcia ha encontrado la senda de la victoria y las buenas sensaciones. El equipo ha encadenado una "dinámica que necesitábamos desde principio de temporada", según ha explicado su atacante Álvaro Bustos, logrando una "victoria importantísima" para el equipo. El jugador ha destacado la importancia de ganar "con nuestra gente", algo que esperan repetir el próximo domingo de nuevo en casa para seguir escalando posiciones.

Un gol para el recuerdo

El momento clave del último encuentro fue el gol de Álvaro Bustos, una espectacular chilena que selló los tres puntos. "Fue un gol muy bonito" y además sirvió para "ayudar a llevarnos los 3 puntos, que es lo más importante", ha señalado el futbolista. Es la primera vez que anota un tanto de esta manera en su carrera.

El propio Bustos ha confesado que "nunca había marcado un gol de chilena". Sobre la jugada, explica que no dudó al ver la oportunidad: "Cuando vi el balón arriba... lo vi claro, vi que la podía enganchar bien" y, por suerte, "salió".

El trabajo, la clave del éxito

Esta mejoría no es casualidad. El delantero cántabro la atribuye a que "el equipo está trabajando muchísimo durante la semana" para asimilar "los conceptos del míster", en referencia a Adrián Colunga. "Con trabajo siempre salen las cosas y así está siendo", ha sentenciado.

La próxima prueba para el Real Murcia será contra el CD Teruel, un "rival duro" que ocupa la tercera posición en la tabla. Bustos considera que los tres puntos en juego "van a ser muy importantes" para "engancharnos ya en esa zona a la que queremos estar".