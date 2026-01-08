Adrián Rivera se sincera sobre su explosión en ElPozo: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Adrián Rivera y ElPozo Murcia Costa Cálida viven un momento dulce. El jugador reconoce la buena dinámica del equipo pese a las dificultades del último encuentro. "Fue un encuentro que se complicó un poco sobre el papel. Éramos favoritos, pero no conseguimos alejarnos en el marcador", admite, aunque lo importante era sumar los tres puntos. Ahora mismo comparten esa buena racha, con pocas lesiones, con el líder de la competición. "Estamos en esa buena dinámica, que veremos a ver el día que se rompa, que esperemos que sea muy lejano", reflexiona Rivera.

Garra, adaptación y la Marea Roja

Una de las claves del rendimiento del equipo es la mentalidad que les ha inculcado el técnico, Javi Rodríguez, desde el primer día. Rivera destaca lo que les pedía el entrenador a principio de temporada: "sudar esta camiseta [...] con el respeto que también merece llevar, y la responsabilidad que tiene". También habla del proceso para cohesionar al equipo, ya que son cinco jugadores nuevos que, pese a los meses, todavía necesitan "un tiempo para seguir rodando y conociéndonos más".

A nivel personal, Adrián Rivera siente que su adaptación ha sido "muy fácil gracias a mis compañeros". El jugador se encuentra muy a gusto tanto dentro como fuera de la pista, y cree que el buen ambiente del vestuario es clave. Una prioridad para la plantilla ha sido volver a conectar con la afición, y Rivera agradece el apoyo recibido: "Es el primer objetivo que nosotros nos pusimos, el volver a enganchar a la afición y a la marea roja".

Un 'clásico' que será una guerra

El próximo reto para ElPozo es este sábado frente a Inter Movistar, un partido que Rivera califica como "el clásico". Pese a un inicio de temporada dubitativo, avisa de que Inter "es un equipazo" y ha encontrado una gran regularidad en la liga. "El propio nombre ya impone y genera ese respeto", afirma el jugador, que anticipa un duelo intenso en su casa.

Va a ser una guerra y, sobre todo, el clásico" Adrián Rivera Jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida

El equipo viaja a Madrid con la máxima ambición, dispuesto a una dura batalla para traerse los tres puntos a Murcia. Adrián Rivera es contundente en su declaración de intenciones: "Vamos a ir con cuchillos entre los dientes para conseguir los tres puntos".

De pelear por la permanencia a la Selección

Este buen momento del equipo coincide con la explosión personal de Adrián Rivera, que figura en la prelista para el Europeo con la Selección Española. El jugador reflexiona sobre el cambio radical que ha vivido su carrera en apenas año y medio: "Si yo echo la vista 2 años atrás, no me esperaba ni mucho menos estar como estoy ahora". Pasó de pelear por la permanencia en Zaragoza a ser internacional y pieza importante en ElPozo.

Estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva" Adrián Rivera Jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Pese a su gran estado de forma, Rivera está convencido de que aún no ha tocado techo y espera ir "ganando más importancia" en el equipo y consolidarse en la selección. Tras entrar en la lista definitiva para el Europeo, tiene claro que "España tiene que pelear por el europeo", y apoyará al equipo ya sea como jugador o como un aficionado más.