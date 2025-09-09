COPE
La peña de UCAM CB SR27 abre sus puertas a abonados de distintas zonas del Palacio de los Deportes

El presidente de la peña, Antonio Del Cerro, explica en COPE Murcia las novedades para la temporada del 40 aniversario de la entidad

Nuevas camisetas de la peña SR27
V.C.G.

Antonio del Cerro, presidente de la peña Sadiel Rojas

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

