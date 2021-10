Vélez destaca la contribución de la Guardia Civil para hacer de Murcia una de las comunidades más seguras

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, ha presidido este lunes el acto de celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en el que ha destacado su "decisiva contribución" para hacer de la Región de Murcia "una de las más seguras y, en consecuencia, con mayor calidad de vida de España".

Vélez ha destacado especialmente el papel de la Benemérita durante los últimos meses, periodo en el que, según ha dicho, ha protagonizado un destacable ejercicio de entrega, profesionalidad y lealtad a España y a los españoles para amortiguar las embestidas de esta dolorosa pandemia.

"Esos valores de compromiso y sacrificio han alcanzado en esta emergencia específica una dimensión especial, pero lejos de resultar algo excepcional, van tan adheridos a su ADN como la prudencia y la discreción de no reclamar más focos ni mayor recompensa que la mera satisfacción interna del deber cumplido", ha indicado al respecto durante el acto, celebrado en el exterior de la Comandancia.

El delegado del Gobierno ha insistido en que las prerrogativas constitucionales que garantiza la Guardia Civil, nuestra capacidad de vivir en libertad, ejerciendo como hacemos, casi con indiferencia, nuestros derechos fundamentales, "es un privilegio que no debemos olvidar y que conviene apreciar y valorar en consecuencia, ya que, si bien la Constitución que los sustenta nació hace ya 43 años, resulta indispensable cuidar, proteger y conquistar diariamente esos derechos, tarea a la que la Guardia Civil contribuye de forma decisiva".

CERCANÍA AL CIUDADANO

Vélez ha resaltado que, a pesar del proceso de crecimiento y modernización experimentado por la institución en los últimos años, "la atención, el auxilio, el servicio y cercanía al ciudadano sigue siendo su seña de identidad más reconocible y reconocida".

En ese sentido, el delegado del Gobierno ha valorado que la presencia de la Guardia Civil, lejos de ser coercitiva o amenazante, resulta reconfortante, pues la versatilidad de su estructura le permite velar por la seguridad ciudadana en el 84% del territorio, en el mar territorial, en el control de las armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado, el tráfico interurbano, la custodia de las vías de comunicaciones, puertos y aeropuertos o la protección de la naturaleza, entre otras.

ACTUACIONES RELEVANTES

Veléz ha destacado, entre otras actuaciones relevantes, las más de veinte toneladas de estupefacientes intervenidas durante los últimos meses procedentes del cultivo o elaboración, del tráfico, el consumo o la tenencia. Y, entre ellas, la Operación 'Overdose', saldada, según ha detallado, con la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la introducción ilícita de sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Campos del Río y la detención y puesta a disposición judicial en varias fases de un total de 12 personas.

Además, durante el desarrollo de las actuaciones se desmanteló una instalación que significaba la primera fábrica asentada en España para la elaboración y manipulación de cannabis para convertirla posteriormente en polen", ha añadido.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha manifestado que hoy en día la Guardia Civil es un cuerpo moderno, plural, tolerante, un espacio en el que crecer y desarrollarse personal y profesionalmente y en el que canalizar esa vocación de servicio público que siguen teniendo miles de españoles.

"Como mínimo, los 27.000 que hace apenas dos semanas opositaron para ser Guardia Civil, 7.387 de ellos, mujeres, lo que representa un 27,5% del total y supone la mayor cifra desde su incorporación al Cuerpo en 1988", ha indicado Vélez, que ha destacado el alto grado de capacitación de esos opositores, entre los que había 6.500 titulados universitarios, 1.950 de ellos con un Máster.

A lo largo del acto se han impuesto las cruces del mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y con distintivo blanco correspondientes a los años 2020 y 2021 y, previamente, la encomienda a la Orden del Mérito Civil al coronel de la 5ª Zona, Jesús Arribas, concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en nombre del Rey de España, Felipe VI, a propuesta del delegado del Gobierno.

DISCURSO CORONEL

El coronel de la 5º zona, ha reivindicado el papel de la Guardia Civil durante la pandemia, y ha detallado la variedad de servicios prestados.

Arribas ha explicado que desde que el Gobierno decretó el confinamiento de toda la población salvo servicios esenciales en marzo de 2020, "de nuevo hubo que estar en primera línea, junto a médicos, enfermeros, FAS, policías etc.".

"Y cuando muchos de los servidores públicos pasaron a teletrabajar desde sus casas o a guardar periodos de cuarentenas tras otros de servicio, la Guardia civil no solo mantuvo su despliegue y su servicio intacto si no que sacamos a la calle a todo el personal no imprescindible en tareas burocráticas y aumentamos los horarios de servicio hasta las 40 horas semanales con el propósito de tener el mayor número de efectivos al servicio de la sociedad", ha subrayado.

Además, Arribas ha destacado el papel que juega la institución en la prevención y atención a las víctimas de la lacra que supone la violencia de género y con cuya protección la Guardia Civil está totalmente comprometida.

"Eso no has llevado a reforzar los puntos de atención a las víctimas que ya existen en todos nuestros Puestos con unas Unidades aún más especializadas en todas las cabeceras de compañía, Puestos Principales más importantes y Núcleos Operativos para que la atención a las víctimas sea lo más cercana e inmediata posibles", ha concluido.