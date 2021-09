UGT y CCOO anuncian movilizaciones si no se desbloquea el convenio de la hostelería

CC.OO. y UGT han advertido este lunes la convocatoria de movilizaciones si la patronal no se aviene a actualizar las tablas salariales del convenio regional de hostelería, que está sin renovar desde diciembre de 2008, y que contempla un sueldo mensual de 850 euros para un camarero de la Región de Murcia, 115 euros por debajo del salario mínimo interprofesional vigente, que es de 965 euros



En rueda de prensa, los secretarios generales de CC.OO., Santiago Navarro, y UGT, Antonio Jiménez, han denunciado que las negociaciones del convenio de hostelería no salen del punto muerto en que se encontraban antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus.



Además, han considerado "indecente" la postura de la patronal del sector, que ya ha recuperado el 90 por ciento de los ingresos y del empleo de antes de la crisis sanitaria, al tiempo que han recibido hasta 73,6 millones de euros en ayudas por parte de la administración autonómica, un dinero que no han repercutido en sus trabajadores.



"Por supuesto que era necesario ayudar al sector, que ha sufrido un duro envite por la crisis sanitaria, pero no a costa de no exigirles ninguna contraprestación, en términos de empleo, de igualdad, de modernización empresarial, o de modificación del modelo de sistema productivo", ha censurado Jiménez.



Jiménez ha enfatizado que, salvo algún acuerdo puntual de actualización salarial, que no ha servido ni para actualizar las tablas salariales con el SMI vigente ni para compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los trabajadores, el sector aún se rige por el convenio caducado de 2008.



Por su parte, Navarro ha advertido de que los trabajadores de la hostelería han quedado relegados a ser los "peor pagados" de la Región de Murcia, por debajo incluso del sector agroalimentario, poniendo como ejemplo que la categoría más usada en ese convenio, la de camarero, tiene en el convenio vigente un salario de 850 euros mensuales, 115 euros menos que el vigente SMI.