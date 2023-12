La "Sole" no puede salir a tomar el sol de Murcia

El de “la Sole”, como la llama Carlina, su cuidadora interna, es sólo un ejemplo de los muchos que nos podemos encontrar en la Región de Murcia. En este caso la separan 5 escalones de la calle; toda una barrera si miramos a su silla de ruedas y a la necesidad de que hacen falta al menos dos personas para bajarla y luego subirla.

Se calcula que a fecha de hoy en la Región de Murcia más de 40.000 hogares cuentan entre sus moradores con una persona con discapacidad y están ubicados en edificios con barreras arquitectónicas que les hacen estar prácticamente “encarcelados”.

Mientras la Consejería de Fomento ha anunciado una linea de ayudas de 18 millones de euros para realizar las oportunas reformas en los edificios, hay vecinas como Soledad, en el murciano barrio de La Paz, que siguen pidiendo alguna solución urgente. “Sólo puedo salir cuando viene mi hijo y pide ayuda a alguien que pasa por la calle. La interna que me cuida ella sóla no puede sacarme porque hcen falta al menos dos personas.. Algunas veces he estado varias semanas sin poder salir. ¡Con lo que a mí me gusta el sol! Tan sólo necesito -dice Soledad- que me pongan una rampita y nada más”.

Cambio de la ley

Desde la Federación FAMDIF, su presidenta Carmen Gil pide que se cambie de de una vez por todas la ley de propiedad horizontal donde los vecinos tiene que votar para ver si estas personas pueden salir o no de su casa . "No es justo -dice Carmen- que se perjudique tanto a colectivos vulnerables y personas mayores. Llevamos muchos años reivindicando este cambio porque estamos expuestos al capricho de los vecinos para aprobar si se pone o no una rampa o una silla elevadora. Hay que cambiar la ley y también la mentalidad de los ciudadanos porque todos deberían saber que estas situaciones le pueden pasar a cualquiera”.