Sánchez anuncia en Murcia un Interrail Español para jóvenes bonificado

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en Murcia en el acto de presentación del candidato a la reelección a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, junto al secretario general del PSOE en la Región y candidato a la Presidencia de Comunidad, José Vélez, y a la presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y candidata a la Alcaldía de Bullas, Lola Muñoz.

En un pabellón Príncipe de Asturias que se ha quedado pequeño, con 4.000 personas según fuentes socialistas, mismo emplazamiento que hace unos días el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, no pudo llenar, Sánchez ha elegido Murcia para anunciar que el próximo martes, en el Consejo de Ministros, se aprobará un bono del 50 por ciento para fomentar que los jóvenes puedan realizar el 'Interrail Europeo'.

Del mismo modo, ha anunciado la creación de 'Interrail Español', bonificado hasta el 90%, en un 50% en caso del AVE, "para que los jóvenes conozcan todos los rincones de nuestro país".

En clave regional, ha destacado el incremento del 40% en inversiones realizadas por el Gobierno central en la Región o el incremento de la financiación autonómica en un 26 por ciento. Asimismo, ha dicho que hay una condición para recuperar el Mar Menor, "dejar atrás un Gobierno del PP que niega el cambio climático".

Del mismo modo, ha destacado el 25% bonificación de los bonos a los agricultores por la seguía, los seguros agrarios o el agua desalada, "hasta que el precio de la energía baje", junto a 1.100 millones de euros para aumentar la gestión del agua desalada en la Región de Murcia. En este punto, ha atacado a López Miras, por ser Murcia la comunidad que "menos complementa los seguros agrarios" de toda España.

Sánchez le ha dicho al "futuro presidente de la Región de Murcia" que tendrá todo su apoyo en las políticas de acceso a la vivienda para las jóvenes o con la llegada del tranvía al Barrio del Carmen, y se ha comprometido a ir a su toma de posesión como presidente regional.

Por su parte, José Antonio Serrano ha abierto el acto dándole las gracias a Pedro Sánchez por hacerle sentir se "orgulloso de ser socialista". "Me he dejado todo en estos dos años para mejorar mi municipio, con los valores que me enseñaron mis padres: humildad, generosidad y lealtad, estamos haciendo de Murcia progreso".

La Murcia de Ballesta, ha dicho, "es pasado y, lo más importante, es que va a seguir siendo pasado". "Es hora de remangarse para hacer de Murcia una ciudad en la que el coche no sea protagonista", ha dicho Serrano, para a continuación sentirse "muy orgulloso del trabajo que estamos realizando".

El candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía, ha arrancado el aplauso del público al nombrar el Plan de Movilidad que ha emprendido el Ayuntamiento, "Murcia va a estar más conectada y va a tener menos contaminación", ha subrayado.

"Malintencionados de la derecha -- ha dicho mirando a Sánchez-- dicen que castigas a Murcia, pero gracias al Gobierno de España fue posible el soterramiento y la llegada del AVE. O que el tranvía llegue al Barrio del Carmen", ha destacado Serrano.

Por otro lado, el candidato a la Alcaldía de Murcia, ha acusado al PP regional de "deslealtad" hacia el Ayuntamiento de Murcia, al no apoyar "la llegada del tranvía al Barrio del Carmen, la financiación para los autobuses interurbanos o para terminar la excavación del yacimiento de San Esteban".

"TODO LO QUE OCURRE Y OCURRIRÁ, SE DETERMINARÁ EN LOS MUNICIPIOS"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En segundo lugar, la presidenta de la FMRM y alcaldesa de Bullas, Lola Muñoz, ha hecho un alegato del municipilamismo. "Todo lo que ocurre y ocurrirá, se determinará en los municipios, serán los representantes legítimos en los municipios los que desarrollarán y explicarán esas decisiones". Esa cercanía de los ayuntamientos, han dicho, "es real".

"Los problemas de nuestros vecinos los sentimos muy de cerca", ha dicho la representante de los 45 municipios de la Región, para darle las gracias, a continuación al presidente Pedro Sánchez, "por hacernos sentir que hay una administración que piensa en nosotros". "Frente a ello, el Gobierno regional nos ha ofrecido silencio y medias verdades", ha añadido.

Asimismo, ha criticado al Gobierno regional por ser "los únicos 45 municipios de toda España que no contamos con financiación local, ni participamos de los tributos municipales", y ha defendido que es "de sentido común, señor López Miras", que pudieran participar y decidir.

"SEÑOR LÓPEZ MIRAS DEJE DE TOCAR LA FLAUTA DULCE"

Pepe Vélez, en su turno de intervención, ha citado la frase de Mariano Rajoy, "un vaso es un vaso y un plato, un plato", para darle "una lección" a Nuñez Feijóo: "esto es un pabellón lleno y el otro día era un pabellón vacío".

A López Miras le ha acusado de "tocar la flauta dulce", de satisfacer la necesidades sólo "de sus amigos", pero no de pensar "en la gente necesita más, es decir el 98% de los murcianos". Y ha citado el "bochorno" del "transfugismo más intenso que se ha dado en la historia de nuestro país", con el heredero "de la corrupción del PP, que ha dejado a la Región de Murcia a la cola de todos los indicadores de bienestar".

También ha acusado al PP regional por acabar con la Laguna Salada y por confrontar con un Gobierno central "que es el que más ha dado a la Región de Murcia, el de Pedro Sánchez". "Sólo hay que consultar los Presupuestos Generales del Estado", le ha dicho a López Miras.

En este punto, ha puesto de ejemplo lo invertido en la Región de Murcia por el PP durante la etapa de Mariano Rajoy, de 2015 a 2018, un total de 1.195 millones de euros, frente a los 2.200 millones de Pedro Sánchez de 2019 a 2022, a lo que hay que añadir 1.000 millones más del Fondo Extraordinario COVID, ha explicado Vélez.

Una comparación que ha llevado también al salario mínimo del periodo de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez, o la subida de las pensiones que llevaron a cabo los 'populares' en el Gobierno, frente a la subida llevada a cabo por los socialistas. "Nunca jamás un Gobierno hizo tanto en tan poco tiempo", ha subrayado.

El candidato ha citado los nueve compromisos sociales que hay en su programa de gobierno, unos compromisos con 1.000 propuestas consensuadas con organizaciones sociales, que se ha comprometido a llevar a cabo en su primera legislatura.

Entre esos compromisos, implementar políticas de empleo juvenil, bonificar el 99 por ciento de los créditos universitarios; recuperar el Mar Menor, "envenenado" durante 28 años "por la desidia del PP"; aumentar la inversión en Educación para llegar al 5% del PIB regional; o reducir la exclusión y la pobreza en la Región.

Asimismo, trabajará junto al Gobierno nacional para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes; reducirá la brecha salarial entre hombres y mujeres, pondrá en marcha una Ley contra la Violencia de Género, subirá el presupuesto de Cultura hasta el 5%, como en educación, llevará el tranvía a Molina de Segura, Alcantarilla y El Palmar, y reducirá el déficit de enfermeros y enfermeras y profesionales de medicina que hay en el Servicio Murciano de Salud.

Vélez ha querido terminar hablando de agua. "Nunca ha faltado una gota de agua con un Gobierno socialista". "El trasvase Tajo-Segura es innegociable, pero el cambio climático está ya aquí, y tenemos que cumplir los objetivos medioambientales, para pensar en las generaciones que vendrán", ha apuntado.

Frente a las "pancartas" y los "recursos judiciales" del PP murciano en materia hídrica, Vélez ha defendido el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez para buscar alternativas de cara al futuro, como interconectar las desaladoras. "Lo único que hizo el PP fue la desaladora de Escombreras, que nos ha costado a los murcianos 600 millones", ha concluido.