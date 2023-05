Ciudadanos quiere blindar la protección del Mar Menor con la futura Ley Europea de Restauración de la Naturaleza. "La falta de sensibilidad ambiental que han mostrado PP y VOX con Doñana supone una amenaza real de lo que podría ocurrir en la Región de Murcia con el Mar Menor", han destacado fuentes de la formación liberal.

"Una realidad, la del abandono, que desgraciadamente en la Región conocemos muy bien", han señalado, y que CS, consciente de que queda mucho por hacer, "fue el único partido en abordar durante la presente legislatura con el impulso de la primera Ley del Mar Menor".

La intención de Ciudadanos es introducir importantes modificaciones en el borrador de la regulación europea, que impidan una desprotección sin alternativa de los ecosistemas europeos en grave peligro, como son el Mar Menor y Doñana.

La eurodiputada Soraya Rodríguez ha realizado este anuncio en su visita al municipio cartagenero de Los Nietos, acompañando a la candidata a la presidencia de la Región de Murcia, María José Ros. El estado del Mar Menor es una de las principales preocupaciones de CS Región de Murcia.

El grupo liberal en el Parlamento Europeo es decisivo en este aspecto y se plantea como objetivo una aprobación de la Ley Europea antes de fin de año.

En este sentido, Ciudadanos está trabajando para que se mantenga en la ley la obligación de no deterioro de ecosistemas. De este modo, un Estado miembro tendría la obligación primero de restaurar el ecosistema dañado, y luego de asegurar que no se deteriore. Esta urgencia surge de las reticencias observadas en el PP ante las modificaciones planteadas.

La Comisión Europea ya denunció a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por incumplimiento de las Directivas de Agua y Nitratos.

Por su parte, la candidata por Ciudadanos a la Presidencia de la Región de Murcia, María José Ros, ha indicado que "el compromiso de Ciudadanos con el Mar Menor es inequívoco", a diferencia que PP y Vox "planean darle la puntilla a nuestra laguna salada y vamos a hacer todo lo posible por evitarlo".

"Cada diputado, cada afiliado, cada simpatizante y cada votante de Ciudadanos será un chaleco antibalas que se antepondrá entre el Mar Menor y los que vienen a destruirlo, algunos como Vox sin ni siquiera esconderse", ha indicado Ros.

La candidata naranja ha abogado por "ser liberal y ecologista. La defensa del crecimiento económico y la creación de riqueza no está reñida con la sensibilidad medioambiental. Ciudadanos no te obliga a elegir entre tú bolsillo y tu planeta".

La Ley Europea de Restauración de la Naturaleza podría así incidir en la obligación de los Estados Miembros y también de los gobiernos autonómicos de no deterioro de los ecosistemas en riesgo. La propuesta liberal no evitaría una modificación de la ley nacional, como la ILP, o de las leyes autonómicas, como la de Protección del Mar Menor, hoy vigentes y que protegen al Mar Menor, pero

sí podría evitar una derogación sin más de las mismas. Esto es debido a que los Estados miembros tendrán la obligación de asegurar el no deterioro de los ecosistemas que se encuentren en el Plan de Restauración, entre los cuales se encontrará el Mar Menor.

La eurodiputada liberal Soraya Rodríguez ha considerado que "esta ley es el primer paso para asegurar la restauración efectiva de todos los ecosistemas europeos. Los datos son atroces: un 80% de los hábitats en la Unión Europea se encuentran en mal estado. Lo estamos viendo en el Mar Menor: su degradación a lo largo de las últimas décadas pone en riesgo su existencia. Tenemos que actuar, y actuar ya. Y esta nueva Ley nos da las herramientas para conseguirlo".

Ciudadanos busca así una forma de asegurar que haya un cumplimiento de facto de las leyes nacionales vigentes de protección de entornos naturales, ya que su inobservancia implicaría el deterioro de los ecosistemas, y por tanto sería contrario a la ley europea que debe aprobarse próximamente, y que es de obligado y directo cumplimiento.

La ley europea es la primera de su tipo que establece objetivos vinculantes para restaurar y preservar el buen estado de los ecosistemas, y supondrá un importante avance en la rapidez en su aplicación pues ésta será inmediata, sin necesidad de la transposición a la legislación nacional que requieren las directivas europeas.

Otras enmiendas de Ciudadanos a la ley europea de restauración de la naturaleza incluyen incrementar hasta un 30 por ciento el porcentaje de ecosistemas con actuación de restauración efectiva ya en marcha antes de 2030, establecer una red de conocimiento sobre restauración asegurar la participación de los ciudadanos en las propuestas de restauración de los ecosistemas y el establecimiento de unos indicadores objetivo que se traduzcan en un verdadero análisis del progreso observable en la restauración del ecosistema.