Nuria Vives, primera mujer que preside la Junta Municipal de Algezares

Nuria Vives se ha convertido en la primera mujer que preside la Junta Municipal de Algezares, que se ha constituido este miércoles por la tarde en un acto que se ha celebrado en centro cultural La Rosaleda de la pedanía y que ha presidido el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Además, Vives es la alcaldesa más joven del municipio de Murcia, con 23 años de edad. Fue elegida gracias a los votos de los 4 vocales del PP, que hizo valer su condición de lista más votada en Algezares en las últimas elecciones municipales del 28-M para superar al candidato propuesto por el PSOE, que también cuenta con 4 vocales. Vox, por su parte, logró uno en los pasados comicios locales.

La nueva presidenta de la Junta Municipal de Algezares juró el cargo ante un ejemplar de la Constitución Española (una de las novedades introducidas en este mandato) y recibió la vara de mando de manos del alcalde, José Ballesta.

El primer edil ha dado la bienvenida a la nueva pedánea y la ha animado a poner siempre "a tu pueblo y a tus vecinos por delante de partidos, ideologías y sectarismos". "Representas el relevo natural y seguro. Algunos nos sentimos seguros con los que llegáis por primera vez. Es tanta la confianza y las expectativas generadas en vosotros que no tenéis derecho a fracasar", dijo Ballesta a Nuria Vives, a la que ha advertido que "el futuro te va a quitar el sueño.

Nuria Vives es graduada en Pedagogía. "Algezares significa hogar. Es mi pueblo, donde he nacido y me he criado, el pueblo de mis abuelos y de mi madre, donde vivo y trabajo. Un lugar al que le debo todo, y por eso adquiero el firme compromiso de trabajar día y noche por todas y cada una de las personas que viven aquí", ha afirmado la nueva presidenta de la Junta Municipal de Algezares en su discurso tras tomar posesión.

El Palmar y Algezares son las primeras juntas municipales que se constituyen tras las elecciones del 28-M. La intención del Ayuntamiento de Murcia es completar a lo largo del mes de julio el proceso de creación de estos órganos de participación, con el objetivo de que empiecen a funcionar cuanto antes para atender necesidades de los vecinos.

De las juntas municipal dependen asuntos importantes para los barrios y pedanías como la organización de las fiestas patronales y las autorizaciones para las obras de mejora en los colegios, que deben realizarse en agosto para que los centros educativos estén listos para el inicio de curso escolar, en septiembre.

Este jueves se constituirán las juntas de Sangonera la Verde (20.00 horas), Murcia Centro-Este (20.00 horas), Alquerías (20.30 horas), Los Ramos (20.30 horas), Lobosillo (21.00 horas) y Valladolises (21.30 horas).

Mientras que este viernes se constituirán las juntas de Infante Don Juan Manuel (19.00 horas); Barrio El Progreso (20.30 horas); Puebla de Soto (21.00 horas); San Ginés (21.00 horas); y Zeneta (21.00 horas).