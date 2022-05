El museo de la UMU organiza más de 25 actividades hasta el 20 de mayo con motivo de la 'Noche de los Museos'

La Universidad de Murcia (UMU) organiza con motivo de la 'Noche de los Museos', que se celebra este sábado, más de 25 actividades desde este lunes y hasta el próximo viernes 20 de mayo, según han informado fuentes de la institución docente en un comunicado.

De este modo, el museo de la UMU, situado en el pabellón 4 del Cuartel De Artillería de Murcia, realizará de forma diaria en horario de mañana y tarde visitas a sus salas expositivas, así como proyecciones, presentaciones de libros, talleres, recitales solidarios o conciertos. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

El martes 17, se proyectarán vídeos sobre el Aula de Teatro y tendrá lugar a las 19.15 horas la conferencia 'El cuento folklórico tradicional', con el escritor Anselmo Sánchez Ferra. Posteriormente, este mismo autor presentará su último libro, titulado 'Sin ropa tendida'.

Por su parte, el miércoles 18 de mayo a las 19.00 horas se clausura el XX 'Taller de creación literaria' con la lectura pública de textos de los estudiantes, mientras que a las 20 horas y a las 20.30 horas -en doble sesión- los alumnos del Curso de Danza Contemporánea del Aula de Danza de la UMU presentan la obra 'Site Specific' bajo la dirección de Juan Antonio Saorín.

Además, el mismo día las actividades concluyen con la obra teatral 'Amor on the go', dirigida por Manolo Ortín.

El jueves 19 de mayo se organiza a las 19.15 horas un recital solidario por Ucrania por parte de Iryna Zhebrun al piano, Elvira Nicolás a la flauta y con textos recitados por Uliana Danylon e Isabelle G. Molina.

Ese día también se realizará una visita guiada a la exposición fotográfica 'Miradas de un éxodo', de la fotoperiodista Loyola Pérez de Villegas a las 20.30 horas.

Más tarde, a las 21 horas la Coral Universitaria, dirigida por Pablo de Torres, realizará una actuación inspirada en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El viernes 20 de mayo, a partir de las 21.30 horas, en la fachada posterior del Museo de la UMU se presentará la 42ª edición del 'Festival de Cante Flamenco Lo Ferro', que tiene lugar en esta pedanía de Torre Pacheco del 16 al 24 de julio de 2022.

Con este motivo, se organizará un recital flamenco con Álvaro Rodríguez y Bastián Contreras al cante, José Faustino Herra a la guitarra y Blanca Hereros y Antonio Muñoz al baile.

PREMIOS DE POESÍA, PINTURA Y FOTOGRAFÍA

En el acto, además, el Servicio de Cultura de la UMU presentó tres certámenes culturales que ya cuentan con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

En primer lugar, el XXI Premio de Fotografía Universidad de Murcia / La Cámara Roja, dotado con 1.200 euros.

Por otro lado, el XXII Premio de Pintura-Universidad de Murcia, cuya obra ganadora será premiada con 5.000 euros.

Por último, se presentó el XX Premio de Poesía Dionisia García-UMU, cuya obra ganadora está dotada con 1.500 euros y la impresión de 300 ejemplares. Todas las bases están disponibles en www.um.es/en/web/cultura.

Al acto de presentación de las actividades del 'Día de los Museos' y de estos tres concursos artísticos, celebrado en el Museo de la UMU, acudieron el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la UMU, Longinos Marín; la poeta Dionisia García; el coordinador de Cultura de la UMU, Paco Caballero; y el director del Museo de la UMU, José Miguel García.