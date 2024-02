Murcia se suma a mejorar la salud mental de los jóvenes

“SÚMATE”. Así se llama el programa puesto en marcha por el Teléfono de la Esperanza y el Ayuntamiento de Murcia que busca contribuir en la promoción del bienestar emocional de los jóvenes, padres, madres y los docentes en los ámbitos familiar, educativo y social. Este es un programa integral que comenzó en abril y del que se han beneficiado más de 4000 jóvenes.



Este programa tiene a disposición de los 3 colectivos a los que se dirige una línea gratuita (900 10 79 13) disponible las 24 horas del día. Este teléfono ha recibido un total de 302 llamadas. De ellas, alrededor de 70 personas han necesitado un servicio presencial que se ha realizado en la sede del Teléfono de la Esperanza.



Director técnico del Teléfono de la Esperanza de Murcia, Antonio Rubio:“Todos tenemos que remar en una misma dirección para evitar tener que lamentarnos de las situaciones que luego, por desgracia, no tienen vuelta atrás. Eso se consigue desde la prevención y la visibilidad”.



En cuanto a la prevención, se han creado talleres de cuidado relacionados con la autoestima, la gestión de conflictos,relaciones interpersonales. Según Antonio Rubio, estos talleres sirven para que “los jóvenes vayan fortaleciendo esas áreas de su personalidad que, a veces, tienen un poco difusas”. También han creado talleres para familias y docentes para que tengan herramientas que les sirvan en su día a día a gestionar conflictos. El número de madres, padres y docentes que están haciendo estos talleres es muy reducido. Por ello, desde la organización ponen especial énfasis en que los mayores formen parte de esta iniciativa.



En lo que a la intervención respecta, hay un servicio telefónico inmediato de atención 24 horas para que cualquiera de esos tres colectivos puedan ponerse en contacto con ellos.



Director técnico del Teléfono de la Esperanza de Murcia, Antonio Rubio: “Tenemos el servicio de atención psicológica para que, en los casos en los que no sea suficiente con los talleres o con las llamadas, puedan ser atendidos de una forma inmediata en nuestra sede por especialistas en familia y en psicología”.



“SÚMATE” cuenta con un chat específico de ayuda mediante la app'Conéctate.social' en el que han participado 234 personas desde junio. Esta es, según ha explicado Antonio, una “herramienta de ayuda que pueden tener con un fácil acceso. Este chat de ayuda está disponible para iOS y Android”.



Según han explicado desde la organización, el coronavirus ha aumentado la demanda de atención y ha hecho más notable la necesidad de aumentar los recursos en materia de salud mental. De hecho, un 26% de los jóvenes de entre 16 y 25 años indicaban tener un “alto grado de soledad”, ha dicho el director técnico del Teléfono de la Esperanza en Murcia.



Desde el Teléfono de la Esperanza han notado que los jóvenes piden ayuda por no encontrarle sentido a la vida, desmotivación vital… “Eso nos preocupa porque es un colectivo tan vulnerable que la línea que mantiene a veces esa estabilidad emocional se puede quebrar con tanta facilidad…”, ha confesado Antonio.