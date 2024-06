Murcia pide lo mismo que Palma de Mallorca: 185 millones de euros para ampliar el tranvía

El Ayuntamiento de Murcia ha reivindicado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el mismo trato que ha dado a otras ciudades con respecto a la ampliación del tranvía. El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha recordado que el Gobierno central reguló una subvención de hasta 185 millones de euros para el desarrollo del tranvía en Palma de Mallorca, lo que supone el 100% del coste de la obra, frente al 33% que, como máximo, está dispuesto a aportar para el tranvía de Murcia, según el protocolo. “No queremos ser más que nadie, pero tampoco podemos consentir ser menos”, ha advertido Muñoz.

“Esperamos que el anuncio del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de que el Ministerio mantiene el protocolo de ampliación del tranvía no responda a intereses electoralistas, y la mejor manera de demostrar que no es así es reunirnos cuanto antes para transformar este protocolo, que no compromete al Ministerio desde el punto de vista financiero, en un convenio de colaboración para que la apuesta por el tranvía en la ciudad de Murcia sea definitiva”, ha señalado el concejal José Francisco Muñoz.

Fondos Next Generation

Además, el edil ha lamentado que, en el anterior mandato, el Ayuntamiento de Murcia no acudiera a los Fondos Next Generation para conseguir la financiación necesaria para ampliar el tranvía hacia El Carmen y El Palmar. En cambio, se apostó por el desarrollo de carriles segregados en vías del trazado natural del tranvía. Estos carriles bici y bus, según informes de los técnicos del Ayuntamiento de Murcia, “son totalmente incompatibles, por trazado y por sección”, con las obras de ampliación del tranvía, por lo que, ante esta situación, se precisaría autorización expresa del Ministerio para demolerlos.

Cuarta carta en cinco meses

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha remitido una nueva carta al Ministerio, la cuarta en los últimos cinco meses, solicitando una reunión urgente para abordar la prórroga del protocolo de ampliación del tranvía, tras haber conocido el Consistorio a través de declaraciones a medios de comunicación regional del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que dicho protocolo se mantiene vigente y no ha caducado.

“Murcia y los murcianos no pueden esperar al mes de septiembre”, ha señalado esta mañana en rueda de prensa José Francisco Muñoz, ante las noticias difundidas por los medios de comunicación de la Región de que el Ministerio de Transportes no tiene intención de abordar con el Ayuntamiento del proyecto para la ampliación del tranvía hasta después del verano.

El edil ha realizado una cronología de los hechos y de las distintas comunicaciones oficiales que el alcalde y el Ayuntamiento han dirigido al Ministerio en relación con el protocolo del tranvía, sin que se haya recibido contestación formal a ninguna de las cartas.

También ha mostrado mapas y planos del proyecto de ampliación, así como el estudio de viabilidad que se remitió al Ministerio el 30 de enero de 2024, el cual contiene las distintas actuaciones y costes que conllevaría la ejecución de esta actuación.

Asimismo, José Francisco Muñoz ha recordado el acuerdo del Pleno Municipal del pasado 22 de enero, en el que se solicitó al Ministerio la prórroga del protocolo, su ampliación hasta El Palmar, el Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca y el Campus Universitario de Ciencias de la Salud, así como la dotación económica de este proyecto en los presupuestos generales del Estado.

Del mismo modo, este acuerdo de Pleno refleja que el Ayuntamiento de Murcia se compromete a acudir a las próximas convocatorias de fondos europeos para lograr más financiación para el tranvía, así como a hacer partícipe a la Comunidad Autónoma en el proyecto de ampliación, dentro del Área Metropolitana de Transporte.

