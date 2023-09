PP: "Miteco reconoce que su inacción provoca que toneladas de nitratos sigan entrando al Mar Menor"

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Jesús Cano, ha afirmado este miércoles que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "reconoce que su inacción sobre el acuífero está provocando que toneladas de nitratos sigan entrando al Mar Menor", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Cano se ha referido al informe de flujos publicado recientemente por el Miteco, del que se desprende que la laguna salada recibió en 2022 un total de 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 de fosfatos.

El parlamentario 'popular' ha aseverado que "el Ministerio ha encargado un estudio que le ha costado 55.000 euros para que les diga lo que el Gobierno regional y los científicos llevamos diciendo desde hace años", que es que "la actual entrada continua de nutrientes lo hace a través del acuífero y de los afloramientos que se producen por su altísimo nivel, como se puede observar en la rambla de El Albujón".

"A pesar de ello, el Gobierno de España y la ministra del ramo, Teresa Ribera, se han desentendido siempre del Mar Menor y han permitido esta situación", ha manifestado.

El diputado del PP ha insistido en que el Miteco "es el que tiene las competencias sobre las ramblas y el acuífero", pero "la dejadez y la inacción del Ministerio ha facilitado la entrada de cientos de toneladas de nitrógeno y fósforo que podría haberse evitado si el Plan Vertido Cero no se hubiese metido en un cajón".

Además, ha incidido en que "el Gobierno de España vuelve a dejar claro que no tiene intención de actuar para proteger este ecosistema" y que anuncia actuaciones que "nunca llegan". Mientras tanto, "la rambla de El Albujón sigue vertiendo 166 litros por segundo de agua con nitratos y, en menor medida, de fósforo, habiendo picos durante el año de más de 200 litros por segundo", ha apostillado.

"Este informe refleja lo que venimos manteniendo desde el Gobierno regional hace ya tiempo, que sería muy beneficioso para el Mar Menor drenar el nivel freático del acuífero y acabar con los vertidos de la rambla de El Albujón", ha recalcado Cano.

"Durante años, el Gobierno central se ha negado a formalizar la colaboración propuesta por el Gobierno regional en reiteradas ocasiones" y, mientras tanto, "el Gobierno de Fernando López Miras se vuelca en la recuperación del Mar Menor y destina mucho presupuesto y personal a ello", ha agregado.

Asimismo, Cano ha precisado que "en numerosas ocasiones el Ejecutivo regional ha hecho frente a acciones que por competencias no le corresponden" para proteger el Mar Menor, "como la retirada de biomasa y de embarcaciones, la regulación de la navegación o la mejora de colectores". Además, "el Gobierno regional ha invertido más de 26 millones en los tanques de tormentas y llevamos invertidos hasta la fecha más de 18 millones en la retirada de biomasa".

Según el diputado del PP, el informe "también confirma que son acertadas todas las inversiones realizadas por el Gobierno de López Miras para evitar las entradas de las aguas torrenciales, ubicando tanques de tormenta en puntos estratégicos de la cuenta vertiente".

Por otro lado, ha recalcado que el PSOE es "el responsable directo de que el Mar Menor no esté protegido frente al urbanismo". "Han traicionado al ecosistema" y, además, "no solo no se hace nada desde el Gobierno de España para protegerlo, sino que, a causa del sectarismo de la izquierda, ahora se pueden solicitar nuevas licencias para construir en el entorno del Mar Menor", ha comentado.

Por último, Cano ha afirmado que "nada justifica el voto de la izquierda para eliminar la moratoria urbanística" y que "hemos pasado del freno urbanístico impulsado por el PP en el entorno del Mar Menor al desenfreno impulsado por la izquierda".

La protección del Mar Menor "seguirá siendo la seña de identidad del Gobierno regional" y, por ello, "seguiremos reclamando al Gobierno central todo lo prometido y que jamás ha llegado", ha concluido.