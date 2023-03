Los 5 dulces más típicos de Semana Santa en la Región de Murcia

La gastronomía de la Región de Murcia es infinita, y aunque esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no nos cansamos de decirlo porque tiene el superponer de adaptarse a todas las etapas del año. Por supuesto, la Semana Santa no podía ser una excepción. Te traemos los dulces más emblemáticos de estos días. ¡Resistirse a ellos no es nada fácil!

1. Torrijas

Se elaboran aprovechando el pan que ha sobrado de días previos. Es, sin duda, una ingeniosa receta de aprovechamiento pensada por nuestros antepasados con la que alegrarnos los días festivos. ¡Y qué ricas están! Consiste en mojar rebanadas de pan con leche, untarlas después con huevo y freírlas en abundante aceite. Una vez doradas, se les añade azúcar y canela.





2. Chochos de Lorca

Se trata de un dulce tradicional de la ciudad de Lorca. Consiste en una avellana pelada que va recubierta con un glaseado de azúcar. Pueden encontrarse en color blanco y en azul, los colores de las dos hermandades más populares de esta Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional.

3. Monas de pascua

Es un postre tradicional en todo el Mediterráneo. En la Región de Murcia se decora principalmente con almendras enteras peladas, que al hornearse quedan crujientes, y tampoco puede faltar el huevo que corone a esta masa dulce. Los más golosos no dudan en combinar esta delicia con un trocito de chocolate.

Es típica de Domingo de Resurrección o Lunes de Mona.

4. Leche frita

Ya sabemos que es un postre que existe en toda España pero, ¿y si a la receta le añadimos un flambeado de Licor 43 y una bola de helado de turrón? O si lo prefieres, arrope y calabazate obtenidos de la mezcla del mosto con higos, melón, membrillo o boniato. Una receta universal pero con un toque muy murciano que siempre triunfa.

5. Paparajotes

Seguimos alucinando con que una hoja de limonero rebozada en una masa de harina, huevo, leche y raspadura de limón pueda saber tan bien. Posteriormente se fríe y se espolvorea con canela y azúcar. Aviso: que no intenten engañarte, la hoja NO se come.





PD: Los paparajotes no pueden faltar a la cita con la Semana Santa porque son un acierto en cualquier momento del año.