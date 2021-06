López Miras cree que antes de final de junio empezará la vacunación para el grupo entre 30 y 39 años

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este domingo en un acto de partido, que "antes de que termine el mes de junio podrá comenzar la vacunación de la franja entre 30 y 39 años".

López Miras ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas y en un acto de los 'populares' murcianos en donde se han recogido firmas contra los indultos que plantea el Gobierno de España en una carpa instalada en la Plaza del Romea.

En ese acto, el presidente murciano ha explicado que todo dependerá "de lo que proponga el Servicio de Epidemiología y de Salud Pública" y cuando entiendan que es necesario "pondremos todos los recursos para ello".

López Miras subraya que "ahora lo importante es seguir en el desarrollo de esa vacunación por franjas de edad", aunque está convencido de que, antes de que acaba el mes, se podrá estar vacunando a la franja de 30 a 39 años, lo que propiciará que, antes de que acabe el verano, "la inmensa mayoría de los murcianos estén ya vacunados".

"Sánchez está más pendiente de complacer a golpistas que de gestión"

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia y del PP de esta comunidad, Fernando López Miras, ha dicho este domingo "basta ya" a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "más pendiente" de "complacer a los golpistas" que quieren "romper España" que de la gestión de la pandemia de covid y de las cuestiones "importantes" que les preocupan a los españoles.

Coincidiendo con la concentración organizada en Madrid para protestar por la posible concesión de los indultos a los políticos catalanes condenados por secesión, López Miras ha estampado en Murcia su firma en la mesa de recogida de apoyos en contra de esta medida, donde ha asegurado que la "única preocupación" de Sánchez es mantenerse en la presidencia "pactando a cualquier precio con quien sea".

"Como muchos españoles, decimos no a los golpistas, no a los separatistas, no a los que quieren romper España, no a los delincuentes y aquellos que quieren indultarlos", ha apuntado antes de afirmar que el presidente del Gobierno pretende indultar a los que han "delinquido" intentando "dar un golpe de Estado a la democracia en España para romper con la unidad territorial".

López Miras ha aseverado que la "única solución" para "frenar" la deriva del Gobierno vendrá de la mano del PP y de su presidente, Pablo Casado, que pararán la "hoja de ruta" del independentismo y de los "golpistas que intentaron romper España".

Media hora antes han asistido a la carpa del PP la portavoz del grupo municipal Popular en el ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, y los concejales José Guillén, Felipe Coello y Mercedes Bernabé, que presentarán en el próximo pleno una moción en la que exigen a Sánchez que no ceda al independentismo con el "único objetivo" de "garantizar su supervivencia" en la presidencia del Gobierno.

"Sánchez antepone su supervivencia política a la legalidad y pretende perpetrar una medida anticonstitucional a la que se han opuesto tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía", han apostillado los concejales populares.

Por ello, han apelado a la Constitución y al respeto de las decisiones judiciales en lugar de "amparar a condenados que ya han adelantado su intención de reincidir y que no han mostrado ningún arrepentimiento".

Por otra parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, controlado por los diputados tránsfugas y expulsados de esta formación, ha apoyado las movilizaciones en contra de los posibles indultos.

El portavoz del grupo parlamentario, Francisco Álvarez, ha lamentado que Sánchez procure indultar a aquellos que "atacan" la Constitución y la unidad de España y "no se arrepienten de ello”. Para Álvarez, el respeto a la Carta Magna es de obligado cumplimiento para un representante público y no "una moneda de cambio política".