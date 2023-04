López Miras anuncia la creación del Observatorio de la Sequía en la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este martes la creación en los próximos días del Observatorio de la Sequía de la Región de Murcia, en el que estarán representados el Gobierno autonómico y las organizaciones agrarias y cuyo objetivo será analizar la actual situación "desde una perspectiva científica y técnica".

En una entrevista en La7 Noticias recogida por Europa Press, López Miras ha explicado que para la puesta en marcha de este organismo, la Comunidad ya está en contacto con organizaciones, centros comarcales agrarios y centros de investigación, entre otros. El Observatorio se dedicará, además de a estudiar cómo afecta la sequía a la Región, a realizar una previsión de los daños que pueda ocasionar en el futuro.

"Queremos aunar a todos los actores que estén implicados y que empiece a rodar de inmediato", ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, quien ha calificado este Observatorio como "de suma importancia" para afrontar la situación actual de sequía, que afecta a todo el país.

Según ha podido saber Europa Press, el Observatorio prestará especial atención a aquellos cultivos de secano implantados en la Región de Murcia tales como el almendro, el olivo, los cereales, viñedos, algarrobo y frutales de secano o plantas aromáticas, entre otros. También hará especial incidencia en la disponibilidad de pastos y zonas de pastoreo para el ganado extensivo implantado en la Región de Murcia, tal y como es el ovino y el caprino, y el efecto de la sequía para el sector apícola.

El máximo dirigente regional ha destacado la "buena gestión" del agua que hace la Región porque en esta comunidad "un cultivo requiere el 50 por ciento de agua menos que en el resto de España, porque regamos gota a gota y porque, además, reutilizamos el 99 por ciento de las aguas urbanas".

Asimismo, López Miras ha indicado que, si bien la sequía depende sobre todo de las lluvias, desde las administraciones "se puede hacer también mucho". "Desde el Gobierno de la Región de Murcia lo estamos haciendo. Yo echo en falta que el Gobierno de España se implique de la misma manera, porque es quien tiene la competencia de la gestión del agua a nivel nacional", ha añadido al respecto.

Ha criticado que a la reunión de la Mesa de la Sequía que tuvo lugar la pasada semana "no acudió ni siquiera el ministro de Agricultura" y que, además, en el marco de este encuentro nacional, "no se asumió ni una sola de las reivindicaciones que pusieron encima de la mesa las comunidades autónomas".

López Miras ha recordado algunas de las reivindicaciones de la Comunidad, que pasan por el impulso de ayudas directas a los agricultores de secano, para los cultivos de cereal, y a los ganaderos de ovino y caprino. También la puesta en marcha de exenciones fiscales y el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Además, ha urgido a impulsar un riego de socorro para la almendra, porque "se puede perder todo el arbolado", según ha advertido.

Del mismo modo, el presidente de la Región ha precisado que en la Comunidad "estamos haciendo todo aquello que no hace el Gobierno central", como la puesta en marcha de una línea de créditos blandos dotada con 5 millones de euros para agricultores de secano y ganaderos.

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Preguntado sobre la propuesta anunciada este fin de semana en Murcia por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la creación de un Plan Hidrológico Nacional, López Miras ha indicado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "se ha dedicado a enfrentar a unas comunidades con otras con cualquier tipo de excusa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En materia hídrica, "el Gobierno central tenía que haber tomado decisiones para garantizar el agua a todos los españoles en las mismas condiciones", pero "ha preferido no asumir su responsabilidad y su competencia", ha comentado el dirigente regional.

Al hilo, ha señalado que el anuncio de Núñez Feijóo es "fundamental porque en España no tenemos plan hidrológico nacional en vigor". "El que hay está caducado desde hace muchos años, y lo primero que necesitamos es ese plan que se encargue de garantizar el agua a todos los españoles", ha dicho.

En relación a los trasvases, ha defendido la necesidad de que "cada partido informe sobre sus propuestas. "Yo defiendo los trasvases. Defiendo el Tajo-Segura. Defiendo además que hay que interconectar las cuencas", ha manifestado López Miras, para quien la infraestructura hídrica "más importante" de España es el Tajo-Segura.

"No entiendo cómo puede haber un partido político cualquiera en la Región de Murcia que no defienda los trasvases y el mayor exponente de esto es el Partido Socialista. No solo no defiende el Tajo-Segura, sino que calla cuando Pedro Sánchez lo recorta un 50%", ha criticado

LEY DE VIVIENDA

Respecto a la nueva Ley de Vivienda, López Miras ha dicho que es una norma que "que no ayuda a nadie, que va a hacer que haya menos pisos disponibles para alquilar y que, además, incentiva la okupación", es decir, "ya no es que luche contra la okupación, es que favorece a los okupas".

"Esto es lo que pasa cuando se pacta una ley tan importante como la vivienda precisamente con Podemos, con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña", ha señalado el presidente de la Comunidad, quien ha contrapuesto esta ley con las medidas impulsadas en la Región como el aval joven para los menores de 25 años, que ha llegado a cerca de 400 personas.