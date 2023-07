López Miras advierte de que Vox podrá bloquear a Feijóo como ha hecho en Murcia

El candidato del PP a presidir la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido este miércoles de que la comunidad autónoma “no es un laboratorio, pero sí es un espejo en el que puede mirarse España”, ya que “si Vox es capaz de bloquear un gobierno mayoritario y sin alternativa en la Región de Murcia, puede hacerlo también en España”.

Lo ha dicho en un mitin en el auditorio Víctor Villegas de Murcia capital, en el que ha acompañado al candidato nacional del partido a las elecciones del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, y al ex presidente del Gobierno José María Aznar, y ha centrado buena parte de su discurso en criticar el “bloqueo” a su investidura vivido este lunes en la Asamblea Regional.

En ese sentido, ha asegurado que “nunca antes en la historia democrática” de España se había bloqueado a un gobierno con un resultado tan mayoritario como el obtenido por el PP en la comunidad de Murcia, donde los populares obtuvieron el 43 por ciento de los votos y 21 de los 45 diputados de la cámara, quedándose solo a dos de la mayoría absoluta.

Sin embargo, ha lamentado, Vox ha propiciado esa situación, votando en la investidura “con Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez”, un gesto con el que, además, los de Santiago Abascal “han apretado el botón para repetir las elecciones” autonómicas.

El acuerdo ofrecido por el líder regional del partido ultra, José Ángel Antelo, durante esa sesión de investidura, ha dicho, es “inasumible”, tanto en lo político, al reclamar el 30 por ciento de las competencias del Gobierno, “mucho más de lo que han querido los ciudadanos en las urnas”, donde obtuvieron un 18 por ciento de los votos.

Pero tampoco lo puede asumir el PP en lo programático, ha advertido, puesto que el primer acuerdo planteado es la derogación de la ley de Protección del Mar Menor, por lo que se ha cuestionado: “Quién nos iba a decir que Vox exigiría un precio para no votar con PSOE y Podemos”.

Por todo ello, ha puesto de relieve la necesidad de “ser conscientes de que el único voto útil” para echar a Pedro Sánchez es el voto al PP, puesto que cualquier otro partido podría bloquear una posible investidura de Feijóo como ha ocurrido en su caso.

Por eso, ha defendido la necesidad de "una mayoría contundente, clara, sólida, suficiente, para que nadie tenga ocasión de bloquearla”.

Miras ha arrancado su intervención refiriéndose a las altas temperaturas, que superaban con creces los 40 grados a las 13 horas, cuando ha comenzado el mitin: “Esto es lo que quería Pedro Sánchez […]. Quería ponerlo complicado, poner obstáculos para que la mayoría de los españoles puedan ejercer su derecho al voto”, ha criticado.

“Lo que no sabía es que mas fuerte que el calor, que las vacaciones [...] son las ganas de cambio que se tiene. Más importantes son las ganas de Feijó que tiene España. Los españoles tienen ganas de Feijóo”, ha subrayado, mientras que el público, unos 2.000 asistentes según la organización, coreaban “Feijóo a La Moncloa”.

Miras ha puesto también en valor la presencia en la comunidad autónoma de los dos líderes nacionales. Aznar ha visitado la comunidad tres veces desde la campaña de las autonómicas, mientras que Feijóo lo ha hecho en ocho ocasiones desde que es presidente nacional del PP.

https://twitter.com/i/status/1679095967541350400

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

https://twitter.com/i/status/1679094710831390720

Aznar advierte a Vox: No es momento de poner palos en las ruedas

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado desde Murcia una advertencia a Vox: "Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta, la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer, no es momento de poner palos en las ruedas".



Y continuando su metáfora, ha llamado al voto útil al pedir "que dejen los palos en casa, que vengan a la mayoría sólida, fuerte" que a su juicio el PP va a lograr el 23 de julio. "Los que ponen palos se van a equivocar y los que se han equivocado de políticas se van a marchar", ha exclamado.



Aznar ha protagonizado un mitin en Murcia junto al candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, y a Fernando López Miras, que no ha logrado volver a ser investido presidente de la Región por el bloqueo de Vox, que pide entrar en el Gobierno.



En este contexto, y sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal, Aznar ha advertido que un "estadista que cuando deja el gobierno espera que le agradezcan lo que ha hecho no es un estadista" y que de igual forma "un dirigente político que no es capaz de valorar el momento histórico en el que vive, no es un dirigente político".



No es este el caso de Feijóo, que según Aznar sí es un dirigente político que valora y entiende "el sentido histórico del momento que vive" y que "no aspira al gobierno para estar, para volar, disfrutar, abusar" sino "para mejorar España" con "reformismo y moderación".



Aznar, que también es un referente entre los votantes de Vox, ha pedido no equivocar la moderación, que este partido afea a Feijóo, con la debilidad.



"La moderación consiste en la capacidad de llamar a los demás, compartir objetivos, tener propósitos comunes, unir voluntades, pude hacerlo durante un tiempo y me dijeron has conseguido una cosa muy difícil que es unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y España prosperó".



En su discurso, Aznar ha defendido algunos de los elementos troncales del ideario de Vox, al defender que España es una nación que "no se trocea" o subrayar que quien "desafía las normas paga las consecuencias sin ninguna duda" ni "trato de favor", en alusión a Cataluña.



También ha defendido que Fernando López Miras es el mejor presidente para la Región de Murcia y le ha ofrecido su colaboración para volver a ser elegido.