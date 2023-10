López Miras advierte que la amnistía "elimina de un plumazo la igualdad"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha alertado este jueves que la eventual amnistía en beneficio de los condenados por el 'Procés' catalán "elimina de un plumazo la igualdad entre españoles", abre "un nuevo tiempo de cesiones a los separatistas", y comunidades como la Región de Murcia "serán las que paguen la fiesta, como siempre". En este sentido, ha rechazado que Sánchez utilice el dinero de los murcianos "para comprar el sillón de la Moncloa".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su intervención este jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ha defendido la posición contraria de la Región ante esa posible amnistía con la que Pedro Sánchez quiere "humillar y traicionar a los españoles por un puñado de votos".

"¡Ya está bien!", ha repetido el presidente en varias ocasiones durante su intervención, con la que ha querido "dar voz" al millón y medio de habitantes de la Región de Murcia "que dicen 'no' a los privilegios y reclaman igualdad de trato".

Para López Miras, la gravedad de la amnistía se refleja en que "otorga privilegios a delincuentes; deja sin efecto resoluciones judiciales; desautoriza a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y al Rey, y atenta contra una sociedad democrática de ciudadanos iguales en derechos y en libertades".

"¿Cómo explico a ese millón y medio de ciudadanos de la Región que todos somos iguales ante la ley cuando algunos, desde su posición de poder, otorgan impunidad a ciertos ciudadanos? ¿Cómo les digo que está bien dar un trato privilegiado a ciertos españoles sobre otros? ¿Cómo les digo que se premia a los que quemaban contenedores, rompían escaparates y atacaban las vías del tren?", se ha planteado López Miras.

Con la amnistía, según el jefe del Ejecutivo autonómico, se abre "un camino incierto y peligroso" con el único objetivo de "mantener el poder a toda costa". En este sentido, López Miras ha advertido que "estamos siendo testigos de un proceso que nos conduce a un cambio de régimen por la puerta de atrás", y que incluye "un desmantelamiento progresivo de los poderes que dan sustento a nuestro Estado de derecho".

Frente a esta deriva, y citando palabras del socialista Pedro Bofill, López Miras ha apelado a "acordar pactos entre las dos formaciones políticas constitucionalistas mayoritarias", en lugar de estar "sometidos al chantaje continuo de los independentistas". Esta última opción, ha predicho al citar a Bofill, "enquistaría el enfrentamiento entre los españoles", porque "la amnistía es el problema, no la solución".

A LA AMNISTÍA "SE SUMARÁN MÁS CONCESIONES"

"La medida de gracia irá unida a nuevas concesiones", ha criticado López Miras, ya que "además de la amnistía, se irá cediendo a Cataluña más financiación vía Presupuestos, y tendrán condonación de la deuda y un 'cupo a la vasca'. Y mientras eso pasa, en la Región de Murcia viven españoles que se sienten ignorados".

"Una vez aprobada la amnistía, a la mayoría de españoles les costará sentirse iguales en derechos y en deberes", ha lamentado López Miras, "porque no lo seremos". Asimismo, el presidente murciano ha pedido a los defensores de la medida de gracia "que no nos hablen de razones de Estado, cuando lo único que se consigue con esta decisión es debilitarlo, desprotegerlo y contribuir a su cuestionamiento".

Ha aseverado que los límites morales y éticos "se han borrado por un espúreo interés de mantener el poder a costa de lo que sea, lo que nos está ofreciendo imágenes vergonzosas que nadie podrá borrar ya de la historia del PSOE". Por ejemplo, se ha referido al hecho de que los socialistas hayan convertido en su "socio preferente" a Arnaldo Otegui, que hace unos años "expresó su pensamiento político con toda claridad" al decir: "en caso de problema, lo ajusticiamos".

En cuanto a la respuesta de la Región de Murcia a esa posible ley, López Miras se ha ratificado en lo anunciado recientemente, y se ha comprometido a que "ejerceremos todas las acciones judiciales que estén en nuestras manos para evitar este atropello a la concordia, a la igualdad y a la solidaridad entre los pueblos de España". De hecho, "el mismo segundo después de que se apruebe la amnistía", ha asegurado que el Gobierno murciano "recurrirá al Tribunal Constitucional esa decisión".

AGRAVIOS CON LA REGIÓN: "SIEMPRE PIERDEN LOS MISMOS"

Ante la Comisión del Senado, López Miras también ha recordado algunas de las materias en las que la Región de Murcia ya viene "pagando la fiesta" y viéndose perjudicada frente a otros territorios, porque "nuestras necesidades son moneda de cambio" en un juego "en el que pierden los mismos para beneficiar a los de siempre".

Así, ha denunciado públicamente que "somos víctimas de un sistema de financiación que aprobó el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para contentar al nacionalismo catalán en 2009, y desde entonces, siendo la región peor financiada de España, sostener unos servicios públicos de calidad es una tarea titánica".

También ha puesto sobre la mesa que el Gobierno central "amenaza de muerte el trasvase Tajo-Segura, en base a criterios políticos y no técnicos, e incluso ha desviado partidas de los Presupuestos que iban destinadas al Mar Menor". A ello se suma, ha lamentado, que "tenemos un AVE de juguete y una desconexión ferroviaria con el Arco Mediterráneo".

"El colmo llegó el pasado año cuando unos fondos destinados a una autovía que lleva más de una década parada se destinaron a un puente en Álava", ha afirmado. Asimismo, "seguimos teniendo que hacer frente, en casi absoluta soledad, al mayor reto medioambiental de este siglo: la recuperación del Mar Menor, cuando la mayoría de las competencias son del Estado", ha expuesto.

Finalmente, y en referencia nuevamente a la medida de gracia, López Miras ha subrayado que "diciendo 'no' a la amnistía, decimos 'no' a la autodeterminación, porque la autodeterminación es el fin último". Con esa eventual ley, "Pedro Sánchez va a restituir a parte de esa elite independentista, les empoderará y les dará credibilidad. Y por tanto, si consiguieran la amnistía, el referéndum ahora no parece imposible", ha aseverado.

El presidente del Gobierno murciano ha recordado que "la autodeterminación es el fin último", tal y como ha dicho el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, durante su intervención en el Senado.

En este sentido, ha señalado que todos han escuchado "atentamente" al presidente de Cataluña durante su intervención y no han recibido la misma respuesta. "Esta mañana, escuchaba que Aragonès decía que el problema es que nadie escucha a Cataluña, y creo que hoy ha quedado claro que, realmente, el problema es que los que se creen dueños de Cataluña, no escuchan a nadie", ha reprochado.