El jueves de Fiestas de Primavera se rendirá homenaje al escudo de Murcia

Un gran espectáculo único de color y sonido, que irá acompañado por una lluvia de pétalos, rendirá homenaje al escudo de la Ciudad de Murcia en el tradicional desfile de la Batalla de las Flores.

Es una de las principales novedades del programa de este año de las Fiestas de Primavera de Murcia 2024, que ha presentado esta mañana el alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por varios concejales del Equipo de Gobierno Municipal; el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano; el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios; y representantes de las empresas y entidades patrocinadoras como Estrella de Levante, STV, Aguas de Murcia, Actúa Grupo Hozono Global, Prezero, Odiseo, Salzillo Tea & Coffee, Kia, Acentor, Terra Natura, Universae, Mercamurcia y Electromur.

El programa incluye más de un centenar de actividades entre conciertos, desfiles, exposiciones, talleres infantiles y certámenes gastronómicos, que se llevarán entre los días 31 de marzo y 7 de abril, con las que se espera atraer a miles de murcianos y visitantes, así como poner relieve la identidad y cultura de Murcia, "que es la única ciudad de España y el mundo que cuenta con tres fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional' en menos de dos semanas.









Entre las novedades de este año, destaca la programación dedicada durante el día de la Batalla de las Flores, el próximo jueves 4 de abril. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que "será una explosión única de color, de luz, de flores, de sonido, en este mismo lugar en el que nos encontramos. El lugar donde todo empezó, aquí nació la ciudad junto al río Segura, aquí estuvo la Alcazaba árabe, aquí lleva ocho siglos la Casa Consistorial presidiendo Murcia y siendo un elemento singular del autogobierno de Murcia y los murcianos".

A las 17:00 horas tendrá lugar el comienzo del tradicional desfile de la Batalla de las Flores, que tiene por objeto exaltar la incomparable primavera murciana, en el que participan carrozas decoradas con flores naturales y en el que se lanzarán más de 200.000 unidades de estas últimas. Será a las 17:30 horas, cuando al paso de la última carroza alusiva al escudo de la ciudad de Murcia por Glorieta de España, se detendrá frente a la fachada de la Casa Consistorial y el Orfeón Fernández Caballero y la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia interpretarán el Himno a Murcia. A su término tendrá lugar una gran explosión de color y lluvia de flores para rendir homenaje al escudo de la Ciudad de Murcia, concedido por el rey Alfonso X El Sabio hace 758 años.

Será un espectáculo único, nunca antes visto en la ciudad de Murcia, en el que habrá disparos de pétalos de flores y serpentín desde 28 posiciones diferentes, incluyendo los balcones de la Casa Consistorial. También habrá una bandera de humo, estando previsto que se utilicen durante el espectáculo 100 kilos de confeti y aleluyas en forma de pétalo, y cerca de 3.000 serpentines de 10 metros.

Antes del desfile, en horario de 10 a 13 horas, se llevará a cabo la actividad ‘Murcia, tierra de flores', en la que una veintena de artistas murcianos crearán una obra en la que los protagonistas serán las flores y el escudo de Murcia. Esta actividad se realizará en horario de 10 a 13 horas, en las plazas de Santo Domingo, Glorieta de España, San Bartolomé y en calle Correos. A su vez, los más pequeños podrán participar en el taller ‘Dibuja tu ciudad. Dibuja tu escudo', en la plaza Glorieta de España, de 10.00 a 13.00 horas.

Asimismo, entre las 10.00 y las 14.00 horas, murcianos y visitantes podrán contemplar la elaboración y montaje de las carrozas del pasacalles en las plazas de los Apóstoles, Santo Domingo, Glorieta de España y en el paseo de Alfonso X El Sabio, donde de forma simultánea se realizarán diversas actividades gratuitas como son el concierto de Zujimil, Dream Jazz, Cuarteto Assai y el desfile de moda 5Flores ‘Colección Olivo', de la diseñadora murciana Rosa Ruiz, respectivamente.

Conciertos en primavera

La música será una de las grandes protagonistas de este año, con el Ciclo de Conciertos en Primavera, en el Teatro Circo, siendo este el escenario que acogerá los conciertos de Ariel Rot (1 de abril), Funambulista (4 de abril) y Quique González (5 de abril).

El lunes 1 de abril, previo al Bando de la Huerta, tendrá lugar el I Festival Estrellas del Rock con el guitarrista Santi Campillo, Javier Ojeda, Javier Andreu, Josele Santiago, Aurora Beltrán y Shuarma. Será en el auditorio Murcia Río a las 21:00 horas (acceso libre hasta completar aforo).

Asimismo, murcianos y visitantes podrán disfrutar de las actuaciones de las tunas con la celebración del XXXV Certamen Internacional de Tunas ‘Costa Calida', cuya gala inaugural tendrá lugar también el 1 de abril a las 21:30 horas en el Teatro Romea, y que incluirá la actuación de Los Parrandboleros, el 5 de abril en la Pérgola de San Basilio.

A su vez, el sábado 6 de abril, día del Entierro de la Sardina, la plaza Julián Romea, acogerá el concierto del grupo murciano ‘El Sótano del Dóctor', a partir de las 13:00 horas.

Talleres infantiles ‘Primavera en Familia'

Como en cada temporada vacacional, vuelven los talleres para niños en diferentes espacios públicos de la ciudad. El ciclo ‘Primavera en Familia' se celebrará del 1 al 6 de marzo (excepto el martes del Bando de la Huerta), e incluye actividades dedicadas a conocer en profundidad Murcia, sus costumbres y tradiciones, así como la huerta, a través de animaciones, gynkanas, talleres fotográficos, juegos tradicionales murcianos y manualidades.

Asimismo, también se realizarán plantaciones de árboles y flores en familia y un mercado de primavera con la temática ‘Murcia: tradiciones, artesanía y familia'.

Todo ello se realizará de 17:30 a 19:30 horas en plaza Circular, Glorieta de España, Jardín de Floridablanca y plaza de Santo Domingo.

Gastronomía murciana

La gastronomía conforma una parte esencial de las Fiestas de Primavera de Murcia con la instalación de las 36 barracas de las peñas huertanas y grupos folclóricos distribuidas en Murcia y sus pedanías.

Dentro de la programación de las fiestas de Murcia destaca el II Concurso Nacional de Michirones Murcianos que tendrá lugar el lunes 1 de abril en la plaza de Fotógrafo Verdú; los participantes elaborarán este plato típico de la gastronomía murciana y se podrá degustar de forma gratuita a partir de las 13:30 horas.

El jueves 4 de abril, en horario de 10 a 14 horas, la Escuela de Hostelería ‘Murcia Emplea', del Ayuntamiento de Murcia, realizará el taller ‘Crea y saborea la huerta' para niños de entre 7 y 13 años (inscripciones en la web: www.eventos.murcia.es). Los menores crearán una huerta en caja de madera con vegetales que podrán llevarse a casa tras su realización.

Por otro lado, el viernes 5 a partir de las 13 horas se repartirán gratuitamente xxx pasteles de carne en la plaza Circular.

Fiestas de Interés Turístico Internacional

Tras la coronación de azahar a las Reinas de la Huerta de Murcia 2024 en el acto de la Exaltación Huertana que tendrá lugar el sábado 30 de marzo a las 22 horas en el Teatro Romea, arrancan las Fiestas de Primavera con la inauguración oficial de las barracas de Murcia, a las 14:00 horas en el Jardín Botánico del Malecón y con el desfile del Bando de la Huerta Infantil.

El lunes 1 de abril a las 12:0 horas el histórico Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia acogerá la recepción oficial a las Reinas de la Huerta de Murcia y sus respectivas cortes de honor, así como a las delegaciones invitadas. También será ese día cuando a las 17:30 horas se realizará la tradicional ofrenda floral a la Patrona de Murcia, a la Virgen de la Fuensanta.

Bando de la Huerta

El día "grande" de Murcia, el martes, se celebrará el Bando de la Huerta, que comenzará a las 10:00 horas con la tradicional Misa Huertana en la plaza del Cardenal Belluga y su posterior procesión en honor a ‘La Morenica'. A las 11:30 horas, en la plaza de Santo Domingo, los huertanos realizarán una gran petalada.

A partir de las 11 y hasta las 22 horas, en Recinto Ferial La Fica, tendrá lugar ‘La Repanocha', una de las fiestas más consolidadas y a la que acuden miles de jóvenes. A las 13 horas en plaza Fontes, se estrenará la actividad ‘En el Bando bailando', con el fin de fomentar los bailes y cantes tradicionales del folclore murciano. El tradicional desfile del Bando de la Huerta comenzará a las 17:00 horas (Itinerario: C/ Mozart; Alameda de Colón; p.º Marqués de Corvera; pl. González Conde; C/ Sacerdotes Hnos. Cerón; C/ Princesa; Puente Nuevo; pl. Cruz Roja; Av. Teniente Flomesta; Gran Vía Escultor Francisco Salzillo; pl. Fuensanta; Av. Constitución; Pl. Circular; Ronda de Levante y pl. Juan XXIII).

A partir del miércoles 3 de abril, los huertanos dejarán espacio a los hachoneros que empezarán a tomar las calles de Murcia con el Gran Desfile Infantil y la lectura del ‘Testamento Infantil', a cargo del Gran Chirrete y Doña Sardinilla, a las 19:30 horas en la plaza Glorieta de España.

El jueves tendrá lugar el desfile de la Llegada de la Sardina a Murcia (20.30 horas. Itinerario: pl.Belluga; pl. Apóstoles; C/ Alejandro Seiquer; pl. Santo Domingo; pl. Santa Clara; C/ Maestro Alonso; Gran Vía Escultor Francisco Salzillo; pl. Martínez Tornel; y Glorieta de España). A las 22:30 horas, en la plaza Glorieta de España, Santomera entregará a Murcia la sardina.

El viernes 5 de abril, Avenida de la Libertad será el espacio que acogerá el Velatorio Infantil (12 horas) y la actividad ‘La calle es salsa', una maratón de baile de acceso libre (17:30); a las 20:00 el desfile de ‘El testamento de la Sardina (itinerario: Av. Gutiérrez Mellado; p.º Alfonso X, pl. Circular; Av. Constitución; pl. Fuensanta; Gran Vía Escultor Francisco Salzillo; pl. Martínez Tornel y Glorieta de España).Tras ello, se procederá a la lectura del Testamento de la Sardina (22:30 horas).

Entierro de la Sardina

Las Fiestas de Primavera de Murcia 2024 finalizarán con el Gran Desfile del Entierro de la Sardina, que tendrá lugar el sábado 8 de abril, a partir de las 20:30 horas (itinerario: Av. San Juan de la Cruz; C/ Sta. Joaquina de Vedruna; C/ Princesa; Alameda de Colón; Puente Viejo; pl. Martínez Tornel; Gran Vía Escultor Francisco Salzillo; pl. Circular; Av. Primo de Rivera y pl. Díez de Revenga). Tras el desfile, se procederá a la Quema de la Sardina y gran espectáculo musical y fuegos artificiales.