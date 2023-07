Izán Almansa: “Sería un orgullo convertirme en el primer murciano en jugar en la NBA”

El baloncestista murciao Izan Almansa, campeón del mundo sub 19 y sub 17 y Europeo sub 18 con España, en los que fue elegido el jugador más destacado, apunta a internacional absoluto y a competir en la mejor liga del planeta, la NBA.

"Para mí sería un orgullo ser el primer murciano" en ella, declara en una comparecencia pública este lunes al tiempo que reconoce que le queda "mucho por trabajar para mejorar, sobre todo, el físico y el tiro".

Este ala pívot de 2,08 metros de estatura que el próximo curso competirá en la Liga de Desarrollo de la propia NBA con el Ignite D League, equipo de California, puede aparecer en la primera ronda de la selección profesional de 2024, por lo que en poco más de un año estaría compitiendo al más alto nivel.

Formado en las bases del UCAM Murcia para posteriormente pasar luego a la cantera del Real Madrid y estar las dos últimas temporadas fogeándose en Estados Unidos con la Overtime Elite Academy, valora que se reconozca lo que está logrando y tiene claro lo que quiere.

"Es muy ilusionante que se dé visibilidad a lo que estoy haciendo y me gusta verme en la tele o en el periódico", indica alguien cuya carrera ya está enfocada a una NBA para la que se preparará a conciencia durante la próxima campaña.

"Estaré en la D League para adaptarme a lo que me encontraría en la NBA y tengo que trabajar sobre todo físicamente para competir contra jugadores más fuertes que yo... y a partir de ahí pensar en poder entrar en el 'draft' del año que viene. Ojalá se dé mi entrada en la NBA y tengo un año más para prepararme y darlo todo. Pondré todos mis esfuerzos para mejorar (...) y reforzar las cosas que ya hago bien", añade.

"Es un cambio y al principio estaré un poco nervioso, pero tengo que ser yo, estar tranquilo y jugar como lo vengo haciendo últimamente. Me dejaré guiar siendo yo mismo y sabiendo que queda mucho trabajo por hacer", reconoce un impaciente Izan: "Estoy muy ilusionado y emocionado por lo que viene y no puedo esperar, la verdad".

Después de destacar tanto en las categorías inferiores de la selección dar el paso hacia la absoluta es algo que se plantea como algo que sucederá y ya estuvo una semana entrenando con los jugadores dirigidos por Sergio Scariolo en Málaga y volverá a hacerlo desde este jueves hasta el domingo para ayudar a preparar el Mundial que los mayores disputarán del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

"Esos días de trabajo fueron una muy buena experiencia y vi cómo se esfuerzan jugadores que han conseguido tanto y el ambiente que se respira. Me acogieron como a uno más y se preocuparon por mí. Estoy muy contento y agradecido por esa oportunidad y volver esta semana me hace sentir ilusionado", comenta.

"Sergio vino a saludarnos y a darnos la enhorabuena al día siguiente de que ganáramos el Mundial sub 19 y estuvo con nosotros en la cena que celebramos", recuerda.

"De momento estar compartiendo entrenamientos con la absoluta me servirá para ir integrándome y ver cómo son los líderes del equipo, jugadores como Rudy Fernández o Sergio Llull. Se trata de escuchar sus conejos y aprender de sus enseñanzas para poder estar algún día en el lugar en el que se encuentran ellos", comenta.

Tal vez entonces vuelva a coincidir con algunos de sus compañeros de la sub 19 actual, como Rafa Villar, Jordi Rodríguez o Baba Miller, entre otros.

"Esta selección que formamos es como una familia en la que nos llevamos muy bien y es que muchos estamos juntos desde los 13 o 14 años. Ojalá que en el futuro sean muchos los integrantes de ese equipo júnior que den el salto al siguiente nivel", manifiesta.