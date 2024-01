De Hollywood a la Biblioteca Regional de Murcia

Las bibliotecas suelen ser lugares silenciosos destinados a estudiar o leer. Sin embargo, la Biblioteca Regional de Murcia está muy viva y acoge cada año a unos invitados muy especiales que comparten sus historias con los asistentes. En este 2024, este espacio cultural contará con una programación dedicada al cine, la moda, la literatura o el periodismo, entre otras artes.

Isabel Coixet será una de las cineastas que pase por la Biblioteca Regional. Será el 20 de marzo en el marco del ciclo "El cine como género literario" dedicado a explorar la relación de dos artes: el cine y la literatura. En su charla hablará, por ejemplo, de una de sus películas que rinde homenaje al mundo de los libros: "La librería".

La Biblioteca Regional acoge a todo el mundo. El jefe de Psiquiatría del Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca de Murcia, Francisco Toledo, ha preparado para el día 15 de febrero una charla que tiene por nombre: "El amor (y el desamor y todo) está en el cerebro. Love is in the brain".

Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional de Murcia:"Yo creo que esta campaña de actividades tan potentes al final ha gustado mucho y no solo a nuestros usuarios, sino al resto de España. Al final, cuando contactas con la gente también es importante el boca a boca. Ven que en la biblioteca los tratamos bien, que a las actividades asiste público y todos están encantados con venir."

Además de las actividades preparadas para el 23 de abril, Día del Libro, la biblioteca también celebrará el Día del Cómic. El director Fernando Trueba y el ilustrador Javier Mariscal, autores de la película de animación "Dispararon al pianista", covertida en novela gráfica,también tendrán un hueco en este espacio cultural.

Tender puentes entre los diferentes mundos del arte con el fin de formar a unos ciudadanos que siguen apostando por la cultura.