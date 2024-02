Se llama Miguel Ángel tiene 30 años y en 2022 falleció su madre a causa de un cáncer de pulmón. Los cuidados paliativos ayudaron a su madre y a toda la familia a llevar mejor la enfermedad.

Este tipo de cuidados suelen estar formados por un equipo multidisciplinar que incluye a médicos, enfermeros, psicólogos...

Miguel Ángel hablaba en COPE sobre la importancia de los cuidados paliativos: “Si mi padre hubiese estado solo o yo hubiese estado solo no sé qué hubiéramos hecho porque es muy complicado. Sin estos servicios habría sido 3 veces más difícil de lo que fue. Sigue siendo difícil pero sabiendo lo que te pasa y sabiendo que hay ciertas cosas que son normales, a mí con eso me bastaba para entender los procesos. Tú estás mejor para cuidar a la persona que está mal y que se está muriendo”

Según ha contado Miguel Ángel, falta ampliar este servicio. En su caso, las terapias grupales le ayudaron a sentirse acompañado: “Las terapias eran grupales. A mí lo grupal me ayudó mucho para sentirme acompañado, saber que no estaba loco, que lo que se me pasaba a mí por la cabeza se le pasaba a todo el mundo”.

Los cuidados paliativos incluyen la atención que se ofrece para mejorar la vida de aquellos pacientes que tienen una enfermedad gravecomo el cáncer. Este tipo de cuidados se enfocan en la persona completa y no solo en la enfermedad. La meta es evitar o tratar los síntomas de la enfermedad, además de tratar problemas psicológicos, sociales...Los cuidados paliativos también se centran en los familiares.

“Todavía sigo aquí” es el título del acto que ha tenido lugar en Murcia. La Asociación Española Contra el Cáncer ha lanzado un mensaje sobre la importancia de los cuidados paliativos en los procesos oncológicos. El presidente de la asociación, Manuel Molina Boix, ha asegurado que las necesidades son cada vez mayores.

Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Manuel Molina Boix:“Empezamos con 2 unidades en el año 1996. Luego subieron a 11 en el año en el que se traspasó la gestión a Sanidad y ahora que es completamente de Sanidad hay 19 unidades. La asociación dispone también de 2 equipos de trabajador social y un psicólogo. Las necesidades son cada vez mayores y más importantes. No se deberían limitar a los episodios finales de la vida. Habría que empezar en muchos pacientes cuando están en una fase no tan avanzada de la enfermedad porque luego las secuelas son muy importantes".