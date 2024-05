Ennis: "El partido de Vitoria es el más importante para llegar a los play-offs"

Dylan Ennis, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, recordó que "quedan partidos por disputar y objetivos por cumplir" y al mismo tiempo mostró un deseo. "Ojalá añadamos algo más a esta temporada tan bonita", manifestó.

En esos términos se expresó este miércoles el escolta canadiense, de 32 años y que cumple su primera campaña en Murcia -llegó en verano procedente del Galatasaray Nef turco-.

El objetivo para los de Sito Alonso, ya clasificados para las eliminatorias por el título en la Liga Endesa, es el de llegar a esa pelea con el factor cancha a favor y eso pasa por acabar en cuarta posición.

Objetivo llegar lo más arriba posible

"Sería muy especial e importante para nosotros con la afición que tenemos, pero vamos partido a partido y ahora mismo estamos enfocados en el del Baskonia sabiendo que en esta Liga cualquier rival puede ganar a otro", expuso.

Terminar bien la temporada es lo que ocupa a los que forman el UCAM CB. Ya es un año histórico para la entidad pero no hay conformismo y así se desprende de las palabras de Ennis, uno de sus referentes.

"Estamos muy bien y vamos a intentar ganar los dos partidos que restan para terminar la fase regular de la mejor forma", indicó el de Toronto ya pensando en el compromiso de este viernes a las seis y cuarto en la pista del Baskonia y en el del domingo a las seis y media frente al Río Breogán de Lugo en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Los universitarios son séptimos con un bagaje de 20 victorias y 12 derrotas, que es el mismo que presentan los tres equipos que les preceden en la tabla -Valencia Basket, Lenovo Tenerife y Dreamland Gran Canaria-, por lo que el cuarto puesto está a tiro.

El Baskonia, noveno con 17 triunfos, se estará jugando en Vitoria comparecer también en las eliminatorias por el título. "Para ellos puede ser importante, pero a nosotros nos da igual porque preparamos el partido sin pensar en los demás", declaró el exterior grana.

Dylan Ennis desprende alegría dentro y fuera de la pista y no oculta que se encuentra muy a gusto en el club y en la ciudad, lo cual redunda en su buen rendimiento. No en vano, está viviendo uno de sus mejores años como profesional y en la Liga promedia 14,5 puntos, 2,4 rebotes, 3,1 asistencias, 0,2 tapones, 1,5 recuperaciones y 13,4 de valoración en 26 minutos por partido en sus 32 comparecencias -no se perdió ningún encuentro-.

Murcia es algo especial

"Lo que se siente en Murcia y en este equipo es algo muy especial, pero al mismo tiempo sabemos que esto no ha terminado. Quedan partidos por disputar y objetivos por cumplir y ojalá añadamos algo más a esta temporada tan bonita", comentó el norteamericano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, se refirió a lo que supuso conquistar la medalla de bronce en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA celebrada en Belgrado y le dio un enfoque familiar. "Haber conseguido ese tercer lugar y que se la puedas dar a tus niños es algo bonito, que sientan orgullo por su padre y por lo que estamos haciendo", manifestó.