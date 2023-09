Díaz Manzanera considera "complicado" que la Ley de Amnistía tenga "cabida jurídica"

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha reconocido que es "complicado" que una posible Ley de Amnistía en España --como reclama Junts al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para apoyar su investidura- tenga cabida jurídicamente, aunque ha insistido en que el mundo del Derecho "tiene muchos vericuetos".

Díaz Manzanera ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha presentado la Memoria 2023 de la Fiscalía de la Región de Murcia y al ser preguntado por su opinión personal, como "hombre de leyes", sobre si la Ley de Amnistía tendría cabida jurídica o no.

De todas formas, el fiscal superior de la Región ha considerado que "muy posiblemente" será el Tribunal Constitucional el que tendrá que resolver sobre este tema, que es "muy delicado" y que requiere un "estudio muy detenido".

En este sentido, Díaz Manzanera ha preferido no hacer comentarios al respecto porque no está en "condiciones de opinar" sobre un asunto en el que, "realmente", no ha "profundizado". En cualquier caso, ha señalado que si hay alguna decisión, tendrá que depender de alguna unidad central de la Fiscalía General del Estado, porque se planteará en Madrid.

"Es un tema que no he estudiado y ahí hay connotaciones de todo tipo, políticas y no políticas", según Díaz Manzanera, quien ha señalado que los fiscales tienen que entrar "en las consideraciones de tipo jurídico". "No puedo decir más, porque no es un tema que competa a la Fiscalía de Murcia", ha matizado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha asegurado que hay "regulación suficiente" para perseguir delitos como los desnudos generados con Inteligencia Artificial (IA) y ha animado a denunciar este tipo de casos.

En la rueda de prensa para presentar los aspectos más importantes de la Memoria 2023 correspondiente a los datos del año 2022 de la Fiscalía de la Región de Murcia y al ser preguntado por casos relacionados con la IA, Díaz Manzanera ha afirmado que la vía más fácil para lograr la persecución de los mismos es la de los delitos contra la intimidad y contra la propia imagen, que llevan aparejados penas de hasta 5 años de prisión.

"No me consta que se haya producido ninguna denuncia todavía pero, antes esta situación lamentablemente novedosa y que, al parecer, se está empezando a producir, es necesario que se actúe", según Díaz Manzanera, quien ha transmitido "tranquilidad" a los ciudadanos porque es algo que "se puede perseguir".

Aunque habría que analizar "caso por caso", ha explicado que también cabría imputar un delito contra la integridad moral, un delito de pornografía infantil virtual e, incluso, un delito de acoso. Es más, el propio Díaz Manzanera transmite a los jóvenes que eviten este tipo de conductas en las charlas que da en centros educativos y que, en cualquier caso, las denuncien siempre porque, de lo contrario, "es imposible su persecución".

FISCALÍA DE MENORES

Díaz Manzanera ha remarcado que lo más "preocupante" de toda la Memoria es, "sin duda", el aumento de delitos entre menores y, fundamentalmente, en lo relativo a la libertad sexual y los delitos contra el patrimonio. Y es que se han registrado 52 expedientes por agresión sexual en menores, frente a los 19 del año anterior.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A su juicio, habría que hacer un "profundo análisis de las causas" del aumento de estos casos pero ha advertido que los fiscales no están para prevenir" sino "para reprimir". "Es un problema social de hondo calado, y hay que cambiar muchas costumbres, sobre todo, en el acceso a las nuevas tecnologías por parte de los menores".

En este sentido, ha señalado que se han dado casos de víctimas de menos de 14 años y "algún caso" de agresores de esa edad. Sin embargo, ha puntualizado que, cuando los autores tienen menos de 14 años, "no se puede perseguir ni por la Ley del Menor", por lo que procedería "ponerlos a disposición de sus padres, tutores o de una institución pública competente, haciendo un seguimiento de su educación".

Son casos en los que el fiscal es el instructor y el juez enjuicia, según el fiscal superior, quien ha reclamado que se instaure "de una vez por todas" la jurisdicción de mayores porque "se están duplicando recursos humanos". Ha reivindicado "que se dé ya a la Fiscalía la instrucción de las causas penales, que desaparezcan los juzgados de instrucción y que se garantice la puridad del proceso con los jueces de garantías", ha señalado.

CASO 'TOPILLO'

En lo que respecta a la caso 'Topillo' relacionado con la contaminación del Mar Menor, Díaz Manzanera ha señalado que la Audiencia Provincial (AP) tiene una agenda "extraordinariamente completa" y todavía no se ha fijado una fecha concreta. Además, cuando se fije, el juicio tampoco se va a celebrar inmediatamente porque la agenda de la AP "se va ya a entrado el 2024".

"Yo confiaba en que se señalara ya este año 2023, aunque fuera para empezar en 2024", ha remarcado Díaz Manzanera que, en cualquier caso, sí ha anunciado que se celebrarán antes los procedimientos que se desgajaron y que obran en la sede de Cartagena y San Javier, porque los juzgados de lo Penal van más rápido y porque se trata de juicios individualizados. De hecho, en siete de estos procesos ya hay acusaciones del Fiscal.

Finalmente, ha lamentado las dilaciones en algunos procesos, como el del vertedero de Abanilla, lo que "hace un flaco favor a la imagen de la Justicia". A su parecer, la solución pasa por una "mayor dotación de medios" y ha hecho una "autocrítica general" porque haría falta, en su opinión, "más rendimiento en el trabajo que desempeñamos todos".

MAFIAS

En cuanto a los medios materiales, Díaz Manzanera ha lamentado que la Fiscalía de la Región sigue teniendo la mayor carga de trabajo de España aunque es la décima en proporción de fiscales, con un fiscal por cada 22.201 habitantes.

"Para que se hagan una idea, si se van a Cádiz, tienen 30 fiscales más y tocan a 13.000 habitantes por fiscal", según Díaz Manzanera, quien ha achacado esta diferencia a que en la provincia andaluza tienen "mucha delincuencia, sobre todo la que entra por vía marítima".

"Pero se da la circunstancia que gran parte de esas mafias, ante la presión que están sufriendo gracias a tantos fiscales y tanta policía, se están viniendo a la zona del sureste y del este" de España, según Díaz Manzanera, quien ha reclamado más medios para que estas organizaciones "se vayan a otro país".

DATOS ESTADÍSTICOS

A nivel general, Díaz Manzanera ha señalado que hay un aumento de incoaciones en 2022 con respecto al año anterior, pero no de carácter "importante" sino en línea con la evolución. En concreto, se han incoado 87.385 procedimientos, un 8,04% más. Se han registrado casi 11.200 escritos de acusación del Fiscal (+5,3%); mientras que se han celebrado 9.322 juicios celebrados (-3,3)%).

En total, se han dictado 9.064 sentencias de conformidad por lo Penal, es decir, un 88% de los asuntos penales, según Díaz Manzanera, quien ha explicado que quedan sin conformidad con el abogado 1.235 sentencias. De ellas, 437 son disconformes con el fiscal y, entre ellas, 80 se deben a que mujeres víctimas de malos tratos se han acogido a su derecho a no declarar y se ha dictado sentencia absolutoria.

En lo que respecta a la evolución de la criminalidad por delitos, ha destacado que se registran 11 sumarios incoados por homicidio, cifra similar a la del año anterior; pero sí han aumentado los delitos contra la integridad física con 23.289 diligencias previas (frente a las 21.995 del año anterior)

Ha destacado que siguen celebrándose juicios a raíz de la colaboración entre la Fiscalía y la autoridad eclesiástica de la Región, que está elevando aquellos asuntos en los que compru8eban que se ha producido algún abuso sexual de sacerdotes a menores, un ámbito en el que ya se han obtenido tres sentencias (dos de ellas del mismo sacerdote)

En cuanto a los delitos contra la administración pública, se han incoado 15 delitos por prevaricación, frente a los 32 del año anterior, lo que ha achacado posiblemente a que tanto él como el presidente del Tribunal Superior de la Región siempre hacen referencia a que la vía penal es muy restrictiva y que solo hay que acudir a ella en los casos en los que hay indicios de delito. "No sé si el mensaje es la causa, pero han bajado este tipo de delitos", ha remarcado.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En lo que respecta al ámbito de la violencia contra la mujer, ha señalado que, en general, hay un "leve descenso" en la suma total de procedimientos, aunque ha aumentado en lo que respecta a las lesiones y maltrato familiar. Así, ha insistido en que hay 80 sentencias absolutorias porque la víctima se acogió a su derecho a no declarar.

Ha señalado que han aumentado los dispositivos técnicos de control (pulseras) relacionados con delitos de violencia de género con unas 50 activas en 2022, aunque ha alertado que en zonas rurales hay "escasa cobertura", lo que genera incidencias.

Ha llamado la atención sobre la violencia contra la mujer cometida a través de nuevas tecnologías, sobre todo con mensajes y solicitudes de amistad a través de redes sociales. "Esto genera problemas, como la facilidad de darse de alta y baja en breve espacio de tiempo, lo que dificulta seguir el rastro del autor", ha matizado.