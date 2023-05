CROEM harta de compromisos sin cumplir reclama 16 demandas a los partidos

La patronal murciana CROEM se ha mostrado este viernes "harta de escuchar cientos de compromisos electorales que se han quedado en cajón de sastre" y plantea a los partidos en liza el 28M un documento de 16 demandas "para seguir ganando en crecimiento económico y bienestar social".



El presidente de CROEM, José María Albarracín, reclaman una legislatura del entendimiento hastiado de la lucha ideológica constante, del "pin pan" en algunos temas importantes, y de que aquí se haga seguidismo o se critique al gobierno central si es o no de su mismo signo político.



Albarracín criticó que el Arco Noroeste deje aislado a una población como Alguazas, que en el Carche de Jumilla hagan rodeos de 34 kilómetros afectando a un importante sector vitivinícola, o que la autovía del Bancal no termine por desacuerdo entre administraciones.



¿Cómo es posible que en la Región no haya unanimidad en la defensa del trasvase o en reclamar un Plan Hidrológico Nacional", se preguntó y consideró fuera de lo normal que los responsables políticos no tengan ninguna reunión de trabajo ni alcancen ningún acuerdo en cuestiones fundamentales. "Es ya agotador", advirtió.



Entre las demandas que presentarán a partir de la semana próxima a los partidos destacan que se condone la deuda autonómica, de la que gran parte proviene de que no se haya reformado ya la financiación autonómica, siendo Murcia la peor financiada del país, al tiempo que reivindican desburocratizar para evitar proyectos que llevan años para ver la luz, especialmente por trabas ambientales.



La reducción del déficit público debería sustentarse, según CROEM, en la reducción del gasto, y su presidente opina que los recursos extraordinarios, fundamentalmente europeos, no deben ir a agrandar una administración que cuenta con 60.000 funcionarios, sino en desinflarla, ya que "se puede reducir sustancialmente".



Por otro lado, los pagos a proveedores se habían reducido a 1 semana antes de la pandemia pero ahora están por encima de los sesenta días, por lo que reclaman que se pacte un plan de pagos, y que municipios que no se han adaptado su planeamiento a la ley de 2015 que lo vayan haciendo porque el plazo cumplió hace dos años.



Piden armonización normativa en materia de fotovoltaicas, un nuevo plan industrial, que el tercer carril de la A7 no finalice en Alhama y continúe hasta Lorca y Puerto Lumbreras, impulsar las ZAL de Cartagena y Murcia y declarar de interés nacional el proyecto del Gorguel.



La falta de buenas comunicaciones dice la patronal que está afectando gravemente al turismo porque el AVE no ha supuesto un revulsivo ante la falta de frecuencias que piden que se doblen como ha ocurrido en Alicante, además de recuperar la línea convencional con Granada, con Madrid por Albacete, mientras que en el aeropuerto proponen vuelos con Marruecos y Ecuador por la alta población de ambos países residente en la Región, y con Madrid y Barcelona.



Una consejería de Turismo sería primordial para CROEM, que la recuperación del mar Menor no sea un arma arrojadiza entre los partidos y las administraciones y que sea este momento la oportunidad para solucionar su deterioro y poner en valor la laguna.



Junto a Albarracín estarán sus vicepresidentes Ana Correa (COEC) y Juan Jódar (CECLOR), ambos reclamando la provincialidad de sus territorios. En este sentido, Albarracín dijo que la biprovincialidad tiene pros y contras, y entre los primeros el crecimiento en representación institucional y en ingresos, y en contra "la pérdida de identidad de algo que tiene su peso".



Por último, y al ser preguntado sobre la aplicación de las 35 horas semanales o los 4 días de trabajo a la semana, respondió que sería "una auténtica barbaridad" y que no creía que en la Región "nos lo podamos permitir" porque es el momento de producir más y mejor, de ser más productivos y competitivos.



De su marcha de CROEM, avanzó que tras las elecciones generales, en diciembre, se planteará el relevo al frente de la patronal.