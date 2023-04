El PP consolida su mayoría, aunque no absoluta, a un mes de las elecciones

Un 38,5% de los votantes de la Región aún no ha decidido a qué partido votará el próximo 28 de mayo. Así se refleja en el barómetro de primavera titulado 'Permanencia y cambios', que ha realizado el Cemop y que se ha presentado en la Asamblea Regional.

Los autores del barómetro, Juan José Escribano e Ismael Crespo, advierten de que este barómetro contiene "más electores dudosos y fluctuantes que el anterior". En este sentido, señalan que entre unos 100.000 y 120.000 electores aún no habrían decidido su voto. Entre dichos indecisos, un 18,5% duda sobre votar al PP o a VOX; un 20% aún no lo sabe y otro 16,9% duda entre el PP y el PSOE.

Además de eso, la encuesta advierte que 4 de cada 10 ciudadanos de la Región no vota. Según los coautores del estudio esto puede deberse a que "muchos no saben ni que existen las elecciones, que están desencantados de la política o que votaron en las elecciones pasadas y estas no piensan hacerlo". En ese ámbito destacan los votantes de Ciudadanos. Los autores del estudio consideran que será "difícil" movilizar al electorado de Ciudadanos para que esta fuerza política consiga algún escaño.

El barómetro de primavera vuelve a posicionar al PP como primera fuerza política indicando que ganaría las elecciones y obtendría entre 20 y 21 escaños. Por su parte, el PSOE conseguiría entre 14 y 15 escaños en las elecciones; VOX se posicionaría como tercera fuera política con 7 escaños, mientras que Unidas Podemos también obtendría 3 escaños. Ciudadanos no obtendría representación parlamentaria.

El barómetro es similar al que se presentó en el mes de enero. Los profesores García Escribano e Ismael Crespo han advertido que la opinión pública actual en la Región es "similar a la de hace 30 años". En ese sentido, han recordado que en un 60% de las opiniones ciudadanas en la Región se mueven en el ámbito conservador.

El desempleo, el gobierno regional, la sanidad, los problemas de índole económica y el agua se sitúan a la cabeza entre los principales problemas de la Región, según los encuestados. El desempleo se posiciona en primer lugar con 22,1 puntos, seguido por el agua, con 15,4 puntos; mientras que el Gobierno regional se coloca en tercer lugar con 8,4 puntos.

En cuanto a la opinión pública sobre los líderes políticos y su conocimiento, el político más conocido y valorado es, de acuerdo al barómetro del Cemop, el líder del PP en la Región Fernando López Miras,conocido por un 92% de los encuestados, además, su valoración es de 5,3 puntos. Todos los demás, suspenden. Se queda más cerca del cinco la portavoz de Podemos María Marín con un 4,3 y un grado de conocimiento del 19%. Por su parte, el líder del PSOE, José Vélez, es conocido solo por el 33% de los encuestados y obtiene una calificación de un 4,2. La líder menos conocida es la de Ciudadanos, María José Ros, con un 13%.

Durante la presentación del barómetro, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha recordado que se llevan 23 años realizando el barómetro "y es uno de los trabajos más importantes e interesantes que se hacen en la Región sobre la población, la valoración y la consulta a los líderes políticos", ha dicho defendiendo la rigurosidad del mismo, "los datos no están manipulados ni se dejan manipular".

Aparte, los responsables del estudio han defendido la utilidad del barómetro indicando que "es útil para la toma de decisiones en el ámbito público y privado. El barómetro tiene 23 años de vida y la Universidad de Murcia tiene la vocación de seguir haciéndolo".

Además de eso, han anunciado que el 22 de mayo, el último día que se pueden publicar encuestas, desde el Cemop publicarán una encuesta preelectoral que presentarán en Murcia, según han avanzado.