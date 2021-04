La Comunidad reitera su rechazo a la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha reiterado este viernes "el rechazo del Gobierno regional a la modificación de las reglas que rigen el funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura", confirmando así el posicionamiento de la Comunidad en la segunda votación del Consejo Nacional del Agua.

Luengo ha lamentado que "el Consejo Nacional del Agua no haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la Región de Murcia durante la primera votación, en la que explicamos que se trata de una propuesta extemporánea e innecesaria en este momento, dado que es inminente la publicación de un nuevo ciclo de planificación hidrológica de las demarcaciones, entre ellas la del Tajo".

"Tal y como le expresamos a la ministra Ribera las comunidades de Murcia, Valencia y Andalucía, una revisión ahora partiría de información ya obsoleta por lo que tal modificación sería, además de provisional y parcial, técnicamente no rigurosa, y sin contar con ninguna razón jurídica ni técnica ni ambiental que ampare la urgencia pretendida en la tramitación del proceso".

De esta forma "se vuelve a poner de manifiesto que no hay unanimidad en una cuestión tan estratégica para el Levante, ya que nos consta que hay varias comunidades y organismos con voto en el Consejo que han variado su postura, al conocer en profundidad la gravedad de las consecuencias que tendría el aprobar la propuesta del Consejo Nacional del Agua", ha explicado el consejero, "por lo que el Gobierno de España debería replantear su postura a pesar de contar con los votos suficientes para garantizarse la mayoría, ya que sería ir en contra de la mayoría de las regiones o comunidades de regantes".

"Es necesario que sigamos explicando en la Región de Murcia y en toda España las gravísimas consecuencias que tendría la modificación, que podría provocar una disminución del volumen anual trasvasable de más de 95 hectómetros cúbicos, un recorte del 45 por ciento del agua para regadío o el encarecimiento del precio del agua un 30 y un 48 por ciento para consumo en hogares y riego de cultivos", destacó el consejero.

"No podemos aceptar la propuesta de subir el volumen de agua que debe circular por el Tajo con el objetivo de diluir la contaminación, ya que esto va en contra de cualquier principio medioambiental, por lo que deben actuar en origen, invirtiendo en depuración, igual que nosotros hacemos en nuestra Comunidad", añadió.

OTRAS CUESTIONES SOBRE LA MESA

La Comunidad envió también ayer su posicionamiento a los otros dos asuntos que se encuentran en debate. Así, se reiteró la oposición a la aprobación del real decreto por el que se regula la composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo Nacional del Agua y se modifican varias normas reglamentarias que establecen la misma regulación para los Consejos del Agua de la Demarcación y los Comités de Autoridades Competentes.

Del mismo modo, se ha vuelto a votar en contra de la propuesta del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), al no recoger las aportaciones realizadas durante la primera votación. "El plan cuenta con unos criterios de priorización que solo beneficia a aquellas comunidades autónomas que no cumplan con la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, penalizando a regiones como la de Murcia en la que cumplimos todos los parámetros gracias al esfuerzo inversor realizado desde el año 2000", destacó el consejero, "por lo que propusimos modificar los criterios, pero se han ignorado nuestros planteamientos lo que no nos deja otra opción que volver a votar en contra".

Luengo ha concluido recordando que "la Región de Murcia es líder en la gestión del ciclo integral del agua, depurando el 98 por ciento del agua que se utiliza en los hogares y reutilizando el 99 por ciento de ese agua regenerada. Por eso no entendemos que se perjudique a quienes cumplimos con las exigencias medioambientales".