La CARM compensará económicamente a los afectados por falta de bus escolar

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado, en la primera sesión de control al Consejo de Gobierno de la undécima legislatura, que la Comunidad ampliará las ayudas al transporte escolar "a las familias afectadas por esta falta de servicio al inicio del curso escolar".

López Miras, que ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz Grupo Socialista, José Vélez, respecto al inicio del curso 2023/2024 en Infantil, Primaria y Secundaria, ha recordado que hasta ahora las ayudas se destinaban a familias que no pueden acceder al transporte porque no tienen rutas durante el curso.

El máximo dirigente regional ha explicado que el problema del transporte escolar al inicio del curso "ha preocupado y ha ocupado" al Ejecutivo murciano, y, por eso, "día y noche, el consejero de Educación y todo su equipo ha estado trabajando para solventarlo mientras que ustedes se alegraban de las incomodidades de muchas familias e intentaban hacerlo una cuestión política".

López Miras ha insistido en que, en cualquier caso, "hay muchos más datos positivos que negativos en el inicio del curso escolar en la Región de Murcia" y ha pasado a enumerar las medidas impulsadas por su Gobierno en materia educativa.

Respecto al transporte, ha destacado los compromisos alcanzados con que las empresas del sector, como el incremento del precio de las rutas el 30% a partir de enero de 2024 y la constitución de un grupo de trabajo de carácter técnico con los representantes del sector para disponer de un espacio común de diálogo continuo, que se pondrá en marcha el próximo 16 de octubre.

También ha hecho referencia al inicio de la tramitación de un nuevo expediente de contratación del servicio de transporte escolar, distinto de un acuerdo marco, no más tarde del 30 de noviembre.

Asimismo, López Miras ha indicado que todas estas medidas se han puesto en marcha "bajo el paraguas de la libertad", porque el Ejecutivo murciano "cree en la libertad, en la libertad de los padres y de las madres a elegir el modelo educativo y el centro educativo", ha apostillado.

VÉLEZ SOBRE EL INICIO DEL CURSO: "HA SIDO CAÓTICO Y VERGONZOSO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Vélez, ha calificado de "caótico y vergonzoso" el inicio del curso, lo que ha achacado a "la improvisación y la falta de planificación" del Gobierno autonómico, y ha pedido el cese del consejero de Educación, Víctor Marín, del que ha dicho que es "el responsable directo después de usted".

"Mientras miles de estudiantes estaban sin autobús, sin aula o sin profesores, usted se va de 'meeting' a Madrid y de manifestación a Barcelona, sin importarle lo más mínimo que más de 6.000 alumnas y alumnos no tenían transporte escolar durante más de un mes", ha denunciado el dirigente del PSOE.

A esto, ha sumado que "cientos" de estudiantes "no han podido iniciar el curso en sus centros por la falta de aulas" y "más de 2.200 dan clases en 75 barracones convertidos en aulas improvisadas repartidas por toda la Región". Además, "miles de familias vulnerables no pueden disfrutar de una beca de comedor para sus hijas y sus hijos de educación especial aún siguen sin transporte".

"Esta es la realidad del inicio del curso escolar, de la que usted y su gobierno son los únicos responsables", ha comentado Vélez, para preguntar a López Miras a renglón seguido si "le parece razonable eliminar el impuesto de patrimonio a los ricos mientras solo dos de cada 100 niños y niñas pueden disfrutar de una beca comedor".

Además, el portavoz socialista ha denunciado que esta es la Región "que más estudiantes abandonan" la educación y "tenemos la tercera peor ratio de España en alumnos por docente, la menor tasa de escolarización de cero a tres años".

"No señor López Miras, no vivimos en la mejor tierra del mundo, déjese ya de propaganda barata (...). Deje de buscar culpables en Madrid, Cataluña o País Vasco y tome medidas para que este inicio de curso no se vuelva a repetir", ha manifestado Vélez, para concluir: "No sufra, no padezca, España no se rompe y la Constitución se cumple".

MARÍN (PODEMOS-IU-V): "NUESTRO SISTEMA DE EDUCACIÓN SE CAE A TROZOS"

En la misma línea, López Miras se ha dirigido a la diputada de Podemos-IU-V María Marín, que también ha centrado su cuestión en el inicio del curso. En concreto, Marín ha reprochado al presidente de la Comunidad que "nuestro sistema de educación, nuestros colegios públicos, nuestros institutos públicos se están cayendo a trozos".

"Yo no sé si España se rompe o no se rompe, porque llevan ustedes tantos años con esta cantinela que yo no sé lo que pensar, pero lo que sí sé es que nuestros colegios e institutos públicos se están cayendo a pedazos y que la Región de Murcia se merece un presidente que se ocupe de los problemas de nuestra gente", ha comentado Marín.

A esto, López Miras ha respondido que se reafirma en el trabajo del consejero de Educación para solventar el problema del transporte escolar y ha lamentado que desde la coalición de izquierdas "hayan intentado politizar la justa reivindicación" de las familias a la vez que "intentan utilizar la educación para adoctrinar"