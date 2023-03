Carlos Alcaraz disputará la final de Indian Wells ante Medvedev

Carlos Alcaraz jugará este domingo la final de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev después de derrotar este sábado al italiano Jannik Sinner, que le puso las cosas muy difíciles en el primer set y que sucumbió en la segunda manga al imponente poderío del español.



Alcaraz, de 19 años, venció en la semifinal a Sinner, de 21, por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 52 minutos para clasificarse para la final del primer Masters 1000 de la temporada.



Tras perder en 2022 en las semifinales de Indian Wells ante Rafa Nadal, Alcaraz no solo tendrá la opción de coronarse en el desierto californiano sino que, con una victoria, también recuperará el número uno del mundo, ahora en poder del serbio Novak Djokovic.



En su camino aparece ahora un reto formidable: un Medvedev en estado de gracia que venció en las semifinales al estadounidense Frances Tiafoe (7-5 y 6-4) y que lleva 19 partidos seguidos ganados y tres torneos conquistados de forma consecutiva (Rotterdam, Doha y Dubái).



Pero el murciano, que solo ha jugado contra Medvedev en una ocasión (una derrota en Wimbledon hace dos años), ya está acostumbrado a los grandes focos y a deslumbrar en los momentos más exigentes.



Alcaraz llegó a California con dudas por la lesión en los isquiotibiales que sufrió en la final de Río de Janeiro.



Sin embargo, el joven ha demostrado un magnífico espíritu competitivo y una gran capacidad de reacción plantándose en la final sin haber perdido ni un solo set en esta edición de Indian Wells.



Si venciera en el conocido como 'quinto Grand Slam', Alcaraz se uniría a Rafa Nadal como el segundo jugador en la historia en ganar tres Masters 1000 antes de cumplir 20 años (Nadal consiguió 6 y Alcaraz ya ha triunfado en Miami y Madrid).



En una pista central prácticamente llena y con algunas banderas españolas entre las gradas, Alcaraz se midió a un Sinner también llamado a liderar la nueva generación de tenistas y con el que ya ha firmado algunos duelos sensacionales en el pasado.



"Ha sido un gran partido. Jannik es un gran jugador. Me empuja a mejorar, me hace jugar a mi nivel más alto. Por eso jugamos grandes partidos", apuntó Alcaraz en la pista nada más acabar el encuentro.



Número 13 del ránking mundial y con 2-2 en sus cuatro encuentros previos contra Alcaraz, Sinner le había superado en 2022 en la final de Umag y le eliminó en octavos de Wimbledon.



Sin embargo, en los cuartos del Abierto de EE.UU. Sinner se inclinó ante Alcaraz tras un encuentro apasionante de más de cinco horas y que acabó a las tres de la madrugada de Nueva York.





DESACTIVAR A SINNER



Avisó el murciano en la previa que "lo más peligroso" de Sinner es la presión y la agresividad de sus golpes, que convierten cada peloteo en un desafío de gran dificultad.



Estuvo muy fino Alcaraz en su definición ya que Sinner arrancó el partido tirando muy fuerte y sin racionar esfuerzos.



No se quedó atrás el español, también muy seguro en el comienzo, y ambos jugadores conservaron sus primeros saques con relativa facilidad.



El primer momento de tensión para Sinner llegó con una doble falta que dio pie a la primera pelota de 'break' para Alcaraz (30-40 y 2-2), pero se sacó de la manga un saque directo para salir airoso.



Sin embargo, el italiano volvió a tropezar con otra doble falta y, con un revés a la red, permitió la primera rotura del español (3-2).



Le duró poco la alegría a Alcaraz, que cometió varios errores seguidos y que perdió el servicio poco después con un juego en blanco (4-4).



Ambos jugadores elevaron sus prestaciones en varios peloteos vibrantes con derechas magistrales, golpes durísimos y servicios como cañonazos.



Con el encuentro marcado por una intensa igualdad, Sinner tuvo un punto de set al resto después de un par de fallos de Alcaraz, pero el de El Palmar lo salvó subiendo a la red y mandó la primera manga al 'tie break'.



Ahí acabó levantando los brazos Alcaraz, más fino en los instantes clave de un set que se podía haber llevado cualquiera de los dos y que remató con un brillante revés cruzado a la línea.



El triunfo en el primer set le dio un importante impulso moral a Alcaraz, que empezó a jugar más suelto, más cómodo, más fluido.



Así, el pupilo de Juan Carlos Ferrero rompió el saque a Sinner en su primer turno del segundo set y empezó a alternar de forma excelente dejadas deliciosas, derechas afiladas como aguijones y también algunos globos caídos del cielo en el instante preciso.



De hecho, fue uno de esos globos perfectos el que culminó un maravilloso peloteo con el que Alcaraz se puso 3-0 dejando al público de Indian Wells con la boca abierta.



Sinner no tiró la toalla hasta el final pero finalmente cedió ante un Alcaraz que cerró el partido con una gran confianza y que ya está solo a un paso de la gloria en Indian Wells y del número uno del mundo.