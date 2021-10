Buzón para la Estrategia para la Transformación de la Función Pública regional

La directora general de Función Pública, Carmen María Zamora, indicó que “buscamos que cualquier empleado público contribuya a dar respuesta a retos como el relevo generacional en el empleo público, la reducción de la temporalidad, la definición de nuevos puestos de trabajo y la transformación digital, así como definir un modelo de aprendizaje permanente, entre otros”.

El buzón de sugerencias para la Estrategia para la Transformación de la Función Pública regional ya está disponibles para su uso en el siguiente enlace de la intranet corporativa de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, a partir de esta semana se pone en marcha el proyecto de ‘Micromejoras’ para la prestación del servicio público, incluido en las medidas de la línea de actuación de ‘Cultura Institucional’ de la Estrategia, que consiste en una campaña de mensajes que recibirán semanalmente los empleados públicos con consejos sencillos para su trabajo diario.

“Se trata de microacciones que el personal empleado público puede incorporar de manera inmediata en su forma de trabajar. No cuestan nada, no necesitan implementación tecnológica y no requieren formación adicional, pero estimamos que producen satisfacción al personal que incorpora estas prácticas, satisfacción a los ciudadanos y mejora el servicio que prestamos”, concluyó la directora general de Función Pública.