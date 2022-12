Belenes para visitar esta Navidad en la Región de Murcia

¿Sabías que la Región de Murcia es la mayor potencia nacional en el sector del belén? Además, cuenta con los únicos belenistas certificados por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

Concretamente, el Belén de Salzillo es una de las obras más reconocidas dentro de la historia del arte español. Se trata de un excepcional conjunto de más de quinientas figuras que puedes visitar en el Museo Salzillo. Aprovecha tus vacaciones de Navidad para visitarlo. Te aseguramos que no te dejará indiferente.

No hay duda: un plan que no puede faltar en Navidad en esta Región es la visita a estas representaciones que muestran a la perfección hasta el más mínimo detalle del nacimiento de Jesús. Tanta es la pasión que se siente por los belenes en la Región de Murcia que podrás encontrarlos en todas sus localidades. No obstante, te ofrecemos una pequeña selección con los más emblemáticos:

Belén de la peña ‘La Pava’. Se sitúa en la iglesia San Juan de Dios, en la ciudad de Murcia, y no puede ser más auténtico. Recrea la vida en Murcia, con la icónica torre de la catedral, casas huertanas e incluso el escultor Salzillo en su taller.

Belén municipal de Murcia. Está expuesto en el Palacio Episcopal, en la Plaza del Cardenal Belluga. Sus piezas están cargadas de expresividad y realismo. Además, corales y peñas cantan todos los días junto a él.





Belén Bíblico Monumental de Lorca. Se exhibe en el patio del Palacio de Guevara y lo elabora cada año la Asociación Belenista de Lorca. Refleja la tradición artesana de la Ciudad del Sol.





Belén municipal de Cartagena. Se encuentra en la Plaza de San Francisco y recrea paisajes y oficios del Campo de Cartagena. En él aparecen edificios y enclaves característicos del patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad, como el Teatro Romano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Visitas a belenes, teatros, villancicos, visitas guiadas, dulces navideños... Vive una Navidad hecha a tu medida en la Región de Murcia. Entra en murciaturistica.es y descubre todos los planes que no te puedes perder.