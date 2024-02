Jesús y María están casados y viven en una casa que le dejó un familiar. Estuvieron de alquiler en un piso de 40 metros cuadrados situado en un pueblo pequeño de Murcia. Sin embargo, tuvieron que irse a otro lugar ya que no se podían permitir pagar 500 euros al mes: “Estuvimos de alquiler hace un tiempo y tuvimos que irnos porque si no, no podíamos ahorrar. Es que no se puede. O ahorras o alquilas pero las dos cosas no se puede”.

El Gobierno de España ha dado a conocer el Índice de referencia que va a regular los precios del alquiler en el país, según lo establecido en la Ley de Vivienda. Esta ley entró en vigor el 26 de mayo de 2023. Esto les va a permitir a las comunidades autónomas declarar áreas tensionadas y limitar el precio de los alquileres en esos lugares.

Las áreas tensionadas son zonas geográficas en las que se ha producido un crecimiento desmedido de los precios de alquiler, en comparación con el nivel de ingresos de los que allí residen. En la Región de Murcia son muchas las zonas que pueden ser consideradas tensionadas. Es lo que ha confesado en COPE el director general en Corporación Inmobiliaria, Paco Sánchez.

Paco Sánchez, director general en Corporación Inmobiliaria, sobre las posibles zonas tensionadas que hay en la Región de Murcia: “Los principales municipios de Murcia y la costa. Murcia, Cartagena, Molina, Alcantarilla, Mazarrón, Cartagena... En el caso de Murcia, el alquiler está muy caro en Juan Carlos I pero, paradójicamente, donde se puede considerar una zona más tensionada es, a lo mejor, la zona de El Barrio de El Carmen. La renta media de la gente de El Carmen está por debajo de la renta media del inquilino de Juan Carlos I”.

Según Paco Sánchez, esta medida no tiene mucho sentido.

Este planteamiento también lo considera un error el Consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, quien cree que el Gobierno de España debe dar ayudas para construir vivienda pública.