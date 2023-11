Nueva Condomina acogerá dos partidos de la selección sub'21 de Ucrania

El estadio Enrique Roca de Murcia se prepara para acoger dos partidos internacionales de la selección ucraniana sub 21 en los próximos días. El primer partido se disputará este viernes 17 de noviembre a las 19 horas entre Ucrania sub 21 y Luxemburgo sub 21. El segundo encuentro se jugará el próximo martes 21 de noviembre entre la selección ucraniana sub 21 y Azerbaiyán sub 21.

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de ambos encuentros internacionales en el estadio Enrique Roca de Murcia. En el acto han estado presentes Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, María Del Mar Carrillo, en representación del Real Murcia C.F, Fran De Paula, director general de Pinatar Arena, Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia y Jesús Rosagro, ex jugador del Real Murcia CF.

El Ayuntamiento de Murcia y el Real Murcia CF siguen colaborando juntos, demostrando que pueden albergar grandes partidos de talla internacional, contando con una gran infraestructura deportiva como es el estadio Enrique Roca de Murcia.

Las entradas se pueden adquirir al precio de un euro en los siguientes enlaces

Ucrania-Luxemburgo

Ucrania-Azerbaiyan