Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia arranca la campaña frente a la gripe y Covid-19 con el inicio de la vacunación estacional frente a infecciones respiratorias que se hará de manera escalonada, priorizando la vacunación en las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones, siguiendo el protocolo establecido por la Consejería de Salud.

El objetivo principal de la campaña es disminuir la morbimortalidad por gripe y Covid-19, especialmente en las personas que tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad grave. Covid y gripe presentan similares índices de complicaciones y mortalidad, por lo que los mayores y los grupos de riesgo deben protegerse. En la actual campaña se dispone de vacunas específicas por edad y condición de salud (intranasales para menores de entre 2 y 4 años, con adyuvante para mayores de 80, distintas presentaciones para adultos o menores, etc.).

“En la campaña 2022/2023 la cobertura de vacunación antigripal en mayores de 60 años en el municipio de Murcia alcanzó el 62,78%, un poco por encima de la media regional (61,49%), por eso desde el Ayuntamiento de Murcia queremos hacer un llamamiento a que nuestros vecinos se protejan, se cuiden y se vacunen para estar preparados de cara al invierno”, afirma la concejal de Bienestar Social, Familias y Salud, Pilar Torres.

La edil ha destacado la importancia de promocionar la vacunación contra la gripe entre los menores de 5 años, dado que, en este tramo de edad, se producen más consultas, más ingresos hospitalarios (el 68% de los menores ingresados no presentaban ningún factor de riesgo) y más casos graves que en los mayores de 65 años.

La vacunación está disponible para toda la población del municipio Murcia, en colaboración con el Servicio de Vacunaciones de la Consejería de Salud, que facilita el material necesario para ello.

Para vacunarse se necesitará una cita previa que se puede obtener desde la página web del Ayuntamiento de Murcia https://www.murcia.es/web/portal/cita-previa/citapreviaurb/ o mediante llamada telefónica al 968 358600 extensión 38314 y 33422. El horario de vacunación para cualquiera de las citas es de lunes a viernes, excepto festivos, de 8.30 a 14.30 horas.

Se han activado tres modalidades de cita en el centro de vacunas situado en el jardín de Salitre de Murcia: una para la vacunación de gripe infantil (de 6 a 59 meses), otra para la de gripe y/o covid-19 para mayores de 80 años (conforme avance la campaña se irán abriendo agendas) y por último para cualquier vacuna de calendario o de viajeros (tanto infantil como adultos).

Calendario de vacunación

Ayer, lunes 9 de octubre, se iniciaba la vacunación de antigripal en niños de 6 a 59 meses de edad que no se hayan vacunado en el entorno escolar.

El lunes 16 de octubre será el turno de vacunación antigripal y dosis de estacional de vacuna frente a la Covid-19 en personas a partir de 80 años de edad (nacidas en 1943 y años anteriores) y al personal sanitario y sociosanitario, así como trabajadores esenciales (docentes, cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones penitenciarias, etc.).

Por su parte, el lunes 30 de octubre, se procederá a la vacunación antigripal y frente a la Covid-19 en personas de 60 años o más (nacidas en 1963 y años anteriores). Las personas sanas que cumplan entre 65 y 80 años o con condiciones de riesgo, deberán aprovechar la ocasión para revisar su vacunación antineumocócica, y las personas nacidas en 1958 o con factores de inmunosupresión, deberán aprovechar para revisar su vacunación frente a herpes zóster.

Asimismo, también se administrará en personas menores de 60 años pertenecientes a grupo de riesgo y grupos prioritarios.

Por último, a lo largo del mes de diciembre, con el descenso de la vacunación antigripal de grupos prioritarios, podrá iniciarse la vacunación de la gripe en personas que no pertenezcan a estos grupos y quieran recibirla, en caso de disponibilidad de dosis. No se recomienda la vacunación general frente a Covid-19 en personas no incluidas en los grupos diana hasta la finalización de la campaña, según protocolo de la Consejería de Salud. Se actualizará dicha información más adelante según transcurra la campaña.

“La inmunidad frente a gripe y Covid-19 decae con el tiempo y los más vulnerables recibieron su última dosis hace aproximadamente un año. Ambas vacunas se pueden administrar el mismo día y están actualizadas a las variantes de virus circulantes. Además, la vacunación de la embarazada frente a gripe y Covid es doblemente importante ya que protege tanto a la madre como al bebé. La vacunación reduce a la mitad las hospitalizaciones por gripe en adultos, un 40% en embarazadas y un 50% en los bebés menores de 6 meses cuyas madres se vacunaron durante el embarazo”, declara la edil.

“Por ello, solo cabe recordar que los efectos adversos son poco frecuentes y las vacunas antigripales no pueden causar la enfermedad. No obstante, ante cualquier duda siempre debe preguntar previamente al personal sanitario”, apunta Torres.

Otras vacunas desde el Servicio de Salud

Además de la vacunación estacional frente a la gripe y Covid-19, en la del Jardín del Salitre se administran las siguientes vacunas:

· Las vacunas fijadas en el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida que la Comisión de Salud Pública aprobó el 17 de febrero de 2022. Este calendario incluye la vacunación frente a 14 enfermedades inmunoprevenibles desde antes del nacimiento con la vacunación de las mujeres embarazadas hasta la vacunación de personas de 65 y más años de edad, así como grupos de riesgo.

· Vacunas frente a enfermedades como:

o Poliomielitis

o Difteria/tétanos/tosferina

o Haemophilus influenzae tipo b

o Triple vírica

o Varicela

o Hepatitis B

o Enfermedad meningocócica, serogrupos A,C,W,Y y B.

o Virus del papiloma humano

o Enfermedad neumocócica

o Herpes Zóster

· Vacunas para la actualización de calendarios de vacunación en inmigrantes, menores institucionalizados, servicios sociales, etc.

· Vacunas frente a Covid-19, atendiendo a la estrategia de vacunación en sus sucesivas actualizaciones donde se establece los grupos de población a vacunar y las pautas de vacunación frente a la Covid-19.

· Vacunas en viajeros derivados de Sanidad Exterior (algunas de ellas no financiadas que el usuario aporta comprada para su administración).

· Vacunas frente a infecciones de trasmisión sexual (ITS) que se derivan desde la consulta de CheckPoint (hepatitis B, virus del papiloma humano, viruela símica, etc.).

· Como novedad este otoño 2023, administración de Anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en lactantes menores de 6 meses de edad.