UCAM CF sigue la escalada en El Ejido (0-1)

UCAM Murcia CF salva los muebles en los instantes finales ante El Ejido en Santo Domingo, terreno de juego en el que nunca había sumado el triunfo. Los de Víctor Cea lograron su tercera victoria consecutiva, en un partido con pocas acciones de peligro La primera mitad el equipo local fue bastante superior a los universitarios, que vieron en varias ocasiones como se pudieron poner por detrás en el electrónico. En la segunda mitad la cosa cambió, el dominio era de los de Murcia, pero seguían sin tener ocasiones claras de peligro, hasta que en el minuto 88, Isra Cano, no perdonó desde dentro del área y logró darle los 3 puntos a su equipo.

El conjunto azuldorado se sitúa tercero con 49 puntos, sólo por detrás del ya ascendido Antequera Club de Fútbol, con 69; y del Recreativo de Huelva, segundo en la tabla con 53.



El equipo universitario, que ni siquiera encajó un gol en esos tres partidos con Cea en el banquillo al frente, fue uno de los grandes beneficiados de esta fecha en la competición y llega en buena forma al tramo decisivo del curso pensando en la promoción de ascenso a la Primera RFEF.

Los tres puntos no fueron fácil de conseguir. Los locales consiguieron hacerse con el control del esférico en los primeros compases del encuentro. El equipo de Víctor Cea no se encontraba cómodo sobre el césped y fue de menos a más para imponer su identidad. Sin embargo, El Ejido no conseguía poner apuros a nuestro meta Pau Torres, que volvió a sumar una nueva portería a cero.

A partir del minuto 20, los nuestros comenzaron a hacerse con el control del balón y poco a poco fue metiendo a los andaluces en su campo, aunque las sensaciones fueron malas en este primer asalto.

Tras el descanso, el UCAM Murcia CF dio un paso hacia adelante y empezaron a llegar las ocasiones de los nuestros sobre la portería de Godino. El primero en avisar fue Rafa Chumbi con un remate de cabeza que se marchó desviado. Posteriormente, desde lejos, el extremo Javi Moreno probó fortuna, pero no conseguía poner en a puros al guardameta rival.

Con el paso del tiempo, los de Víctor Cea se acercaban con más peligro y más jugadores en campo contrario. Además, el técnico movió su banquillo en busca de encontrar una solución en la parcela ofensiva.

Los universitarios insistían, pero el rival se defendía con corazón y casta. Sin embargo, en el 89’, Mario Abenza que había robado en campo rival puso un caramelo para que Isra Cano mandara ese esférica al fondo de la red y desatara la locura entre todos los futbolista universitarios que fueron al córner a celebrar el gol en una piña.

Con este tanto, el UCAM Murcia Club de Fútbol sigue manteniendo su tercera plaza del grupo y consigue conquistar un campo en el que hasta hoy nunca se había conseguido ganar.