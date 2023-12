UCAM CB quiere asegurar el primer puesto en Tofas

UCAM Murcia CB, reforzado por sus dos últimas victorias en sendos partidos en los que no contó con los lesionados Ludde Hakanson y Simon Birgander, visitará este miércoles al Tofas Bursa turco yendo a por un triunfo que le dé la clasificación directa para el top 16 de la Liga de Campeones FIBA.

El equipo de Sito Alonso, que es líder del grupo H en esta competición continental, necesita vencer este encuentro de la sexta y última jornada de la primera fase para mantener esa condición.

Enfrente este miércoles a las seis de la tarde -hora española- habrá un rival que ganó dos de sus cinco compromisos y acabará tercero en el grupo y como tal disputará la repesca y al que el UCAM CB venció en casa por 115-89 en el partido de mayor anotación del club murciano en Europa. El partido de este miércoles podrá verse a través de Popular Televisión.

En caso de derrota, los universitarios, que llevan cuatro victorias seguidas en el torneo tras perder en el debut por 78-74 en la pista del Bertram Derthona Basket italiano, deberán esperar a que el cuadro transalpino, también con un 4-1, pierda en la pista del KK Igokea M:Tel bosnio, conjunto éste que es colista habiendo perdido los cinco encuentros disputados.

Así pues, conviene y mucho ganar en el Tofas Nilüfer Spor Salonu de la ciudad de Bursa y para ello Sito Alonso seguirá sin contar con el pívot Birgander.y es dudosa la participación del base Hakanson.

Los de la capital del Segura, que vienen de vencer el domingo por 74-83 al Río Breogán de Lugo en la Liga Endesa y antes al Derthona en la Champions FIBA por 87-75 en el Palacio de los Deportes, buscarán su quinto triunfo seguido en clave europea y lograr el propósito de estar entre los 16 competidores que seguirán aspirando a lograr este título y eso sin tener que recurrir a una repesca que obligaría a disputar dos o tres partidos en enero para seguir en liza.

