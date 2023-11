UCAM Murcia CF vuelve al camino del triunfo

El objetivo era conseguir los tres puntos en casa y se consiguieron. El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol venció (1-0) al Cádiz Mirandilla gracias a un tanto de Arturo antes del descanso. Con este resultado, el conjunto de Víctor Cea rompe su racha negativa de tres jornadas consecutivas sin vencer.

El UCAM Murcia Club de Fútbol saltó con las ideas muy claras hoy al césped del Estadio BeSoccer La Condomina. Ordenado y con un buen ritmo de circulación, el equipo de Víctor Gea no tardó en generar las primeras ocasiones del partido.

Luque, que está a un nivel brillante, lo intentó de todas las maneras. En el 6’, se sacó un disparo cruzado que se marchó besando el palo y posteriormente, el jóven delantero intentó hacer una vaselina al meta rival, pero llegó demasiado forzado para ajustar ese remate entre los tres palos.

En el 14, Jorge García tuvo en sus botas el 1-0. El meta Víctor Aznar sacó un pie milagroso para evitar el primer tanto del partido.

El equipo universitario estaba siendo muy superior. El filial del Cádiz CF se mantenía en su campo junto, pero el ritmo de los nuestros estaba siendo excelente. Ramón también rozó el gol, pero tuvo que aparecer el Rey Arturo para abrir el 0-0. En el 42, el delantero no se puso nervioso y batió a la perfección al guardameta andaluz con un disparo ajustado que acabó en el fondo de la red.

En la segunda parte, el partido siguió con el mismo guión, pero se vio a un Cádiz Mirandilla más valiente en campo contrario. El equipo de Alberto Cifuentes, que no tardó en mover su once en este periodo, tiró de casta para buscar el 1-1. No obstante, el conjunto gaditano no consiguió poner en a puros al meta Zorro, que consiguió firmar su primera portería a cero con el primer equipo.

El técnico Víctor Cea dio entrada a Ródenas y Josema Raigal para dar descanso a Fabi y al goleador Arturo, que se marchó del terreno de juego con una ovación de la afición universitaria.

En el tramo final del partido, el UCAM Murcia Club de Fútbol supo defender su renta conseguida en el marcador para sumar los tres puntos y cortar así una racha negativa de tres partidos consecutivos sin ganar.