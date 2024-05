UCAM Murcia CB quiere 'asaltar' La Fonteta

Con la fase final del campeonato de liga a la vuelta de la esquina, Sito Alonso destaca el buen momento del equipo y afirma que “tenemos que aprovecharlo. Estamos en momento de playoff donde tenemos una dificultad grande contra un gran rival que nos ha ganado las dos veces esta temporada con finales muy igualados en ambas ocasiones”.

A pesar de la dificultad de la que habla el técnico madrileño, explica que “tenemos una ilusión tremenda por ir a La Fonteta e intentar hacer un partido donde nuestro nivel de competición sea muy alto, aunque tenemos que hacer las cosas extremadamente bien y mejor que otras veces por los pequeños problemas de tener que reformar algunos roles y el estilo de juego”.

Sobre el rival del sábado, el entrenador universitario dice que Valencia Basket: “ha cambiado una cosa fundamental: que ya no juega Euroliga y eso, pues se nota mucho”, destacando que su nivel de exigencia y de cansancio ha bajado. Sin embargo, afirma que el club “es histórico, tienen obligación de ganarnos, pero nosotros estamos para que eso no se cumpla".

Respecto a la enfermería, el Sito Alonso ha dicho que: “las lesiones son parte del juego, me encantaría contar con Simon y con Marko, pero todo depende del carácter de los jugadores, de nuestra afición que le enseñará a Valencia que vaya como vaya la eliminatoria ellos nunca serán baja. No me preocupan las lesiones, son un problema a veces, pero yo estoy supermotivado y encantado de jugar los playoffs”.

Sobre Rodions Kurucs ha indicado que "es un jugador muy implicado, seguro que va a querer jugar aunque no esté bien. Estamos a viernes y no ha entrado a pista con nosotros, pero va a ser él quien tome la decisión"