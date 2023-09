Tomás Pina y Gianni, experiencia para el Real Murcia

El portero Gianni Cassaro y el centrocampista Tomás Pina coincidieron este martes en su presentación como jugadores del Real Murcia en que necesitan "tiempo" para adaptarse y alcanzar su mejor nivel con "orgullo por vestir esta camiseta" en "un reto complicado pero bonito".

Cassaro, guardameta hispano italiano de 31 años que proviene del filial del Villarreal, en el que estuvo las dos últimas campañas y con el que logró el ascenso a Segunda División, y Pina, mediocentro ciudarrealeño de 35 años que llega desde el Henan Songshan Lognmen de la Super Liga China, estuvieron acomañados en el estadio Enrique Roca por el director deportivo del club, Javier Recio, quien destacó que ambos jugadores, con experiencia en categorías superiores, llegaron a Murcia porque "quieren formar parte del proyecto y jugar aquí".

Además, el responsable de confeccionar la plantilla reconoció que cuentan con "un bloque para poder competir por objetivos importante frente a rivales de nombre y prestigio y estar arriba".

A continuación fueron los futbolistas los que tomaron la palabra.

Pina admitió que asume "un reto complicado pero bonito" y remarcó que el conjunto grana "debería estar más arriba".

El fichaje de este centrocampista con pasado en equipos de Primera como el Real Mallorca, el Villarreal y el Deportivo Alavés llama la atención y es un futbolista llamado a marcar diferencias en la Primera RFEF.

"Tenía claro una serie de condiciones y Javier Recio me convenció para venir. La del Murcia era una opción que siempre valoré y, aunque no quería precipitarme y decidí apurar en el mercado, me esperaron y me decanté por venir", comentó.

Sobre su estado físico señaló lo siguiente: "Acabé la competición el 30 de julio y desde entonces entrené por mi cuenta. Ahora necesito sumar entrenamientos con el equipo para poder estar al 100%".

Por su parte, Cassaro no ocultó lo que sentía por el Murcia incluso antes de pertenecer a él. "Siempre admiré el club que es el Real Murcia desde fuera y para mí es un orgullo vestir esta camiseta", indicó el guardameta nacido en la localidad gerundense de Lloret de Mar y que había estado previamente en la Región formando parte del Yeclano Deportivo y el UCAM Murcia Club de Fútbol.

"Quiero aportar al equipo lo máximo, dar competitividad y seguir creciendo como portero y, tras un verano largo para mí, necesitaré un tiempo para adaptarme", añadió.